WNCC announces fall 2018 President’s and Dean’s List

SCOTTSBLUFF- Western Nebraska Community College announces that the following students were honored on the Fall 2018 President’s List (4.0 GPA) and Dean’s List (3.40-3.99 GPA).



PRESIDENT’S LIST (4.00 GPA)

Alliance, Neb. – Rona Armstrong, Elijah Budd, Brettni Mills, Quinton Walker; Bridgeport, Neb. – John Sherwin Cataraja, Bethia Hamilton; Chadron, Neb. – Fernando Baustista Marcos, Logan Hare, Eric Perez, Su Reh, Miquel Resendiz, Eliseo Reynoso; Crawford, Neb. – Trevor Nelson; Dalton, Neb. – Danielle Higgins; Gering, Neb. – Zzyzx Brown, Courtney Conn, Whitney Kleich, Megan Maser, Brock Parker, Aspen Wallace, Jordan Whisler; Gibbon, Neb. – Ivan Najera; Guide Rock, Neb. – Bouma Corbyn; Lincoln, Neb. – Warren Minchow, Preston Woodall; Minatare, Neb. – Abigail Biltjinitis; Mitchell, Neb. – Christopher Jenkins; Morrill, Neb. – Jessica Wenzel; Omaha, Neb. – Timothy Hoeppner, Lah Htoo; Oshkosh, Neb. – Melissa Shy; Rushville, Neb. – Robert Rodriguez; Scottsbluff, Neb. – Amandeep Cheema, Makinzie Gregory, Lorenzo Lopez, Elizabeth Nash, Israel Trevino, Samantha Wilhelm, Parker Yost; Sidney, Neb. – Brian Hoffman; Yuma, Colo. – Saul Castillo; Muscatine, Iowa – Miquel Gomez; Ute, Iowa – Aaron Miuuelson; Pratt, Kan. – Daniel Livingston; Pittsburgh, Penn. – Moris Toto; Cheyenne, Wyo. – Tyler Christensen; Addis Ababa, Ethiopia – Hermela Tamirat; Taranaki, New Zealand – Eva Langton.

DEAN’S LIST (3.40-3.99 GPA)

Alliance, Neb. – Adrianna Boyles, Cynthia Brandon, Tomi Hall, Isabella Jaramillo, Cody Pineda, Weston Tagtmeyer, Tyler Trout, Matti Tunheim; Ashby, Neb. – Britney Brosius; Bayard, Neb. – Justin Barnes; Bridgeport, Neb. – Levi Hamilton, Norma Rojas-Trujillo; Broadwater, Neb. – Amber Rosas; Chadron, Neb. – Christopher Bundy, Pamela Fisher, Kinsie Hanson, David Johnson, Chit Oo, William Tidyman, Jordan Wilson; Cody, Neb. – Kelton Jenkins; Crawford, Neb. – Lisa Aschwege, Maggie Prelle; Dalton, Neb. – Delenn Rodriguez; Gering, Neb. – Tyler Baird, Colden Bayless, Madison Bibb, Sheridan Blanco, Mariah Conn, Jace Demeranville, Damian Hallett, Tyler Isom, Amanda Kincaid, Tyler Leggott, Jerimiah Marchington, Jama McFarland, Cristian Moreno, Samantha O’Leary, Gabriella Rodriguez, Kelsee Walter; Gurley, Neb. – Jacob Frerichs; Kimball, Neb. – Alexis Aragon, Connor Moore, Samuel Tussing; Lakeside, Neb. – Tyler Bowser; Lexington, Neb. – Mustafa Jumaa; Lisco, Neb. – Jared Phillips; Lodgepole, Neb. – Madison Reed; Minatare, Neb. – Victoria Huff; Mitchell, Neb. – Olivia Armstrong, Devin Beaver, Bailey Branson, Marcus Carrillo, David Miller, Gabriela Moreno, Tyler Reinpold; Naper, Neb. – Rebecca Alford; North Platte, Neb. – Scott Dike; Omaha, Neb. – Thi Aye, Gage Duda; Oshkosh, Neb. – Brexton Robertson, Kayleen Sullivan; Sargent, Neb. – Abaigeal O’Connor; Scottsbluff, Neb. – Tolu Adedoja, Soledad Aguilar, Christina Armstrong, Shelby Benson, Selena Carabajal, Makayla Comings, Alexandria Coward, Jeremiah Delzer, Hannah Fisher, Elizabeth Garrett, Rebecca Goldrick, Alejandro Gurrola, Kenzie Harimon, London Harris, Gavin Howell, Shelby James, Taylor Koros, Kristy Kreman, Miguel Lara, Aurora Linz, Bridgette Locker, Patricia Longoria, Moett Maag, Delroy Miller, Crystal Perry, Austin Rhamy, Megan Scheer, Braxton Sell, Marisa Servido, Cortny Sinks, Lizbeth Smith, Alex Stambaugh, Edgar Torres, Adam Von Lintel, Kaya Vonburg, Lauren Petersen; Sidney, Neb. – Matthew Benzel, Katie Broyles, Crystal Dvorak, Minseok Jun, Jarod Luptak, Brianna Sage, Tanner Speidel, Robert Stark, Sheree Stewart, Stacy Thomas; Akron, Colo. – Leif Anderson; Brighton, Colo. – Emily Houp; Castle Rock, Colo. – Michaela Kelly; Colorado Springs, Colo. – Ethan Chandler-Smith; Fort Collins, Colo. – Logan Belford, Kendall Glasgow; Longmont, Colo. – Emma Flynn, Avery Peterson; Peetz, Colo. – Gwendolyn Buss; Peyton, Colo. – Brevin Owen; Sedgwick, Colo. – Gage Koenen; Viola, Kan. – Taylor Joplin; Miles City, Mont. – Arena Porter; Bottineau, N.D. – Bryce Hoerer; Carlsbad, N.M. – Alex Nichols; Las Vegas, Nev. – Daegyun Lee; New Kensington, Penn. – Danielle Spencer; Hermosa, S.D. – Roy Weller; American Fork, Utah – Samantha Davis, Tylar Davis; Farmington, Utah – Reagan Solomon; Hooper, Utah – Brianna George; Price, Utah – Cali Fossat; South Jordan, Utah– Sidnee Hogan; Tooele, Utah – Lindsey Allie; Cheyenne, Wyo. – Cody Hawkins; Torrington, Wyo. – Adia Sherbeyn; Leandro N Alem, Argentina – Claudio Escudero; Vlasenica, Bosnia and Herzegovina – Andrijana Reljic; Belo Horizonte, Brazil – Rafaella Ornelas, Rafaela Passos De Souza Silva, Caroline Vieira; Contagem, Brazil – Alan Pinho Martins; Joinville, Brazil – Gabriel Saturno; Sao Jose Dos Campos, Brazil – Leandro Faria; Varna, Bulgaria – Yuliana Valcheva; Abbotsford, Canada – Emma McMillan; Surrey Canada – Nathan Kolb; Victoria, Canada – Devon Rees; Prelouc, Czech Republic – Martin Roub; Addis Ababa, Ethiopia – Mekdelawit Tamirat; Thionville, France – Camille Esselin; Bovenden, Germany – Merle Wiehl; Accra, Ghana – Maxwell Owusu, Isaac Sam; Tema Community, Ghana – Joseph Oboamah; Muggia, Italy – Martina Fontanot; Adachi-ku, Japan – Mariko Ishida; Osaki, Japan – Yuka Fujii; Lagos State, Nigeria – Oluwamayowa Oladipupo; Lagos, Nigeria – Oghenemaro Aghoghovbia, Adeola Richard Salako, Oluchukwu Udunna; Jimyo-Dong, South Korea – Simwon Kim; Stockholm, Sweden – Sami Harun; Maehongson, Thailand – Krittika Mahasing; Banjul, The Gambia – Jariatou Jallow.