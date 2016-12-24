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Winter Storm Warning Including Alliance, Chadron

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INCLUDING THE CITIES OF...CHADRON...CHADRON ST PARK...ALLIANCE...
HARRISON...LUSK...REDBIRD
351 AM MST SAT DEC 24 2016

...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 5 AM SUNDAY TO 5 AM MST
MONDAY...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHEYENNE HAS ISSUED A WINTER
STORM WARNING FOR FREEZING RAIN...SNOW AND BLOWING SNOW...WHICH
IS IN EFFECT FROM 5 AM SUNDAY TO 5 AM MST MONDAY. THE WINTER STORM
WATCH IS NO LONGER IN EFFECT.

* TIMING...FREEZING RAIN OR SLEET WILL DEVELOP BY SUNRISE ON
  SUNDAY AND CHANGE TO ALL SNOW BY AFTERNOON. THE SNOW COULD BE
  HEAVY AT TIMES DURING THE AFTERNOON. VERY STRONG WINDS WILL
  DEVELOP BY AFTERNOON...RESULTING IN SIGNIFICANT BLOWING AND
  DRIFTING SNOW WHICH WILL CONTINUE THROUGH SUNDAY NIGHT.

* TOTAL SNOW AND ICE ACCUMULATIONS...AREAS ALONG A CHADRON TO
  ALLIANCE LINE CAN EXPECT UP TO A TENTH OF AN INCH OF ICE. SNOW
  ACCUMULATIONS WILL GENERALLY RANGE FROM 2 TO 6 INCHES...HIGHEST
  ALONG AND NORTH OF A LUSK TO CHADRON LINE.

* WINDS/VISIBILITY...NORTHWEST WINDS INCREASING TO 25 TO 35 MPH
  WITH GUSTS TO 50 MPH BY SUNDAY AFTERNOON. VISIBILITIES MAY BE
  REDUCED TO LESS THAN ONE HALF MILE AT TIMES IN FALLING AND
  BLOWING SNOW.

* IMPACTS...HOLIDAY TRAVEL MAY BECOME EXTREMELY DANGEROUS OR
  IMPOSSIBLE WITH ICY AND SNOW COVERED ROADS AND NEAR BLIZZARD
  CONDITIONS AT TIMES. POWER OUTAGES ARE ALSO POSSIBLE OVER THE
  NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE. THOSE WITH CHRISTMAS TRAVEL PLANS
  ARE ENCOURAGED TO HAVE AN ALTERNATIVE SCHEDULE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW...
SLEET...AND ICE ARE EXPECTED OR OCCURRING. STRONG WINDS ARE ALSO
POSSIBLE. THIS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.

 

Hazardous Weather Outlook

HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK
NATIONAL WEATHER SERVICE CHEYENNE WY
907 AM MST SAT DEC 24 2016

NEZ002-003-095-WYZ102-251615-
DAWES-BOX BUTTE-NORTH SIOUX-NIOBRARA COUNTY-
907 AM MST SAT DEC 24 2016

THIS HAZARDOUS WEATHER OUTLOOK IS FOR PORTIONS OF WESTERN
NEBRASKA AND EAST CENTRAL WYOMING.

.DAY ONE...TODAY AND TONIGHT

FREEZING DRIZZLE AND POSSIBLY FREEZING RAIN IS EXPECTED TO DEVELOP
LATE TONIGHT AND PERSIST INTO SUNDAY MORNING. ICE ACCUMULATIONS
WILL PRODUCE VERY SLICK SIDEWALKS AND ROADS, RESULTING IN
DANGEROUS DRIVING CONDITIONS LATE TONIGHT INTO SUNDAY.

.DAYS TWO THROUGH SEVEN...SUNDAY THROUGH FRIDAY

ACCUMULATING SNOW WILL RETURN TO THE AREA CHRISTMAS DAY. LIGHT TO
MODERATE SNOW ACCUMULATIONS WILL LIKELY HAVE IMPACTS ON HOLIDAY
TRAVEL. NORTHWEST WINDS MAY GUST IN EXCESS OF 50 MPH SUNDAY
PRODUCING AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW. WINTER STORM
WARNINGS ARE IN EFFECT FOR THE NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE AND
NIOBRARA COUNTY IN EAST CENTRAL WYOMING FOR SUNDAY AND SUNDAY
NIGHT. THOSE WITH CHRISTMAS DAY TRAVEL PLANS SHOULD MONITOR THE
LATEST FORECASTS OVER THE NEXT FEW DAYS.