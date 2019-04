Western Conference Track & Field final results-April 27

Alliance High School dedicated the new Track at Bulldog Stadium on Saturday with a ribbon cutting and a ceremonial first lap. Athletes, Coaches, Administrators, Alumni, Donors and others who helped in any way in getting the new track built took part. This is the first time in 6 seasons, that Alliance has hosted a Track and Field meet. Following the ceremony, The 6 Western Conference schools then competed for conference championships.

Final Results Girls:

Team Scores

1.Chadron: 146

2.Sidney: 108

3.Scottsbluff: 74.5

4.Alliance: 67

5.Gering: 66

6.Mitchell: 62.5

100 Meters

4×100 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Jacey Garrett

Allie Ferguson

Malia Burwell

Savanna Sayaloune 52.87a Chadron 2. Victoria Bogus

Aubry Krentz

Katherine Reisig

Josephine Amoo 53.01a Scottsbluff 3. Dianna Kollars

Payton Weber

Amauri Browning

Riley Lawrence 53.08a Alliance 4. MJ Johnstone

Faith Michelman

Meaghan Ross

Logan Holly 53.89a Sidney 5. Elena Guzman

Megan Shaw

Jayden Kanno

Bethany Sterkel 54.42a Mitchell 6. Toni Hiett

Isabella Merlino-Butts

Brynna Ross

Jade Vowers 58.45a Sidney

4×400 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Allie Ferguson

Olivia Reed

Leila Tewahade

Jacey Garrett 4:15.27a Chadron 2. Amauri Browning

Payton Weber

Lillie Otto

Hannah Weare 4:25.08a Alliance 3. Jamisyn Howard

Tierney Schleve

Brooke Holzworth

Mariyah Avila 4:25.45a Scottsbluff 4. Hayley Blackstone

Makena Chambers

Alyssa Shaw

Megan Shaw 4:45.38a Mitchell 5. Faith Michelman

Meaghan Ross

Brynna Ross

Mattie Johnson 4:45.64a Sidney

4×800 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Kimberly Gutierrez

Morgan Jaggers

Lydia Peters

Karalyn Stevens 11:21.98a Sidney 2. Mackenzie Butts

Jadyn Cady

Paige Denke

Raena Webster 11:39.81a Chadron 3. Emme Parker

Shailee Patton

Kelly Snelling

Anna Rawlings 11:39.85a Gering 4. Lilly Wagner

Mikayla Seebohm

Cyanne Voigt

Braelyn Shrewsbury 11:55.52a Alliance 5. Aaliyah Sterkel

Kyleigh Adkins

Makayla Suttles

Melissa Mc Ginley 13:46.89a Mitchell

Final Results: Boys

Team Scores

1.Sidney: 172

2.Scottsbluff: 107

3.Gering: 82

4.Alliance: 63

5.Mitchell: 62

6.Chadron: 30

4×100 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Garrett W Conn

Cody Ferguson

Riley Schanaman

Kolton Ebbers 43.93a Gering 2. Alec Maddox

Christian Balandran

Eli Ahrens

Cade Lewis 44.38a Sidney 3. Aiden Vaughn

Dom Nobiling

Curtiss Bruhn

Jake Lemmon 46.17a Chadron 4. Vincent Hernandez

Connor Howe

Aymen Lahsini

Jackson Russell 49.99a Sidney

4×400 Relay Division I – Varsity – Finals x 1. Eric Pollack

McClain Adamson

Devin Hughes

Mason Hiemstra 3:29.52a Alliance 2. Logan Moravec

Quinton Janecek

Brett Pszanka

Cody Ferguson 3:33.06a Gering 3. Luke Rohrer

Cameron Geary

Kennedy Ronne

Avery Wicker 3:35.65a Scottsbluff 4. Alec Maddox

Christian Balandran

Mitchell Deer

Benjamin Bashtovoi 3:35.85a Sidney 5. Francisco Alvizar

Jaden Schumacher

Carmelo Ayala

Maximus Palomo 3:49.67a Mitchell 6. Zakary Wieser

Treyson Johnstone

Nathan Kennedy

Julian Maytorena 4:08.92a Sidney