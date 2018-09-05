WEDNESDAY SEPT. 5, 2018
FOUND…GLASSES….ALONG CENTRAL PARK PATH….762-4723
FS…MEDIUM SIZE….GRAY….LAZY BOY RECLINER…LIKE NEW…$80…308-382-3210-IN ALLIANCE
LF…GOOD WORKING, WASHING MACHINE….762-6611
FS…NEW YARD RAKE….$5……5-STYRO-FOAM MINNOW BUCKETS…$2 EACH OR ALL FOR $8……..HAVE SOME EXTRA TOMATOS….762-6640
LOST….CAR KEY….MAYBE NEAR THE HOSPITAL….SINGLE KEY WITH REMOTE….SATURN BRAND…IF FOUND…CALL 760-1275
FS….2-SINKS….1- MARBLE, DOUBLE SIZE….1-LARGE BATHROOM, CAST IRON ….BOTH BISQUE COLOR…LIKE NEW…..762-3395
LOST…MUSTANG CAR KEYS….AT MISSION STORE….IF FOUND…CALL 760-4455
FS…BLACK, METAL, DRESS FORM STAND……FULL OR QUEEN HEADBOARD….OLDER WOOD, LARGE DESK WITH UNIQUE LEGS AND ONE DRAWER…760-4353
FS…LOVESEAT/DOUBLE RECLINER…VERY GOOD CONDITION….$100…762-9280
HB…DAMIAN…FROM DAD
FOUND…..KEYS AT MINI PARK AT 7TH AND CHEYENNE….IDENTIFY AND CLAIM….629-7018
FS…HOG…4H PROJECT…READY TO PROCESS….308-631-5829
FS…MISC. CRAFT BOOKS…WORK BASKETS….OLD CRAFTING MAGIZINES….ALSO A WHIRLPOOL WASHER AND DRYER…GOOD CONDITION…$400 FOR THE SET…..760-0588
FS…LARGE ELECTRIC GRILL…..EXCELLENT CONDITION…$75….487-3494
LF….WALL CHARGER FOR SUMSUNG FLIP PHONE….760-5304
GA…INFLATIBLE CHAIR WITH FOOT STOOL…..LIKE NEW…763-1475
LF….SMALLER , DEAD TREES TO CUT FOR FIREWOOD…..760-0908
LF….12″ TRAILER HOME FRAMES…TO USE FOR RAMPS…760-1396
LF….SPINET STYLE PIANO….487-1553
FS…2003 FORD 350 VAN….MAKE OFFERS…NEED TO SELL ASAP…..762-2072….SEE AT 710 YELLOWSTONE IN ALLEY
Leave a Reply