WEDNESDAY SEPT. 27, 2017

LF…HELP IN BRINGING THINGS TO DUMP…762-9648

FS…PUMPKINS…WATERMELONS…CANNING TOMATOS…SQUASH…OTHER MISC PRODUCE…SEE AT 720 MISSISSIPPI UNTIL 4 PM TODAY

FS….MOVING SALE….LARGE DRESSER..$40…..LARGE ENTERTAINMENT CENTER…$60….WASHER AND DRYER SET…WORKS GOOD…WHITE KENMORE …$100….2 SMALL WARDROBE CABINET SHELVES…$25-$30…..STUFFED JACK A LOPE…DUCK…SMALL BIRDS…MAKE OFFERS…SEE BEFORE 1 PM OR AFTER 5……760-0073…..762-3816

GA…STORM DOOR….35″ X 79″…LARSON BRAND…READY TO MOUNT…CALL FOR INFO….762-4583

FS…BROOM CORN……HEDGE BALLS…KEEP THE SPIDERS OUT….762-6640

HA…48TH—SHELLY AND DAVID

FS…5 GAL. CLARK PARTS WASHER…$20…EXCELLENT SHAPE…..DELTA SCROLL SAW…HEAVY DUTY…PINLESS…LIKE NEW…$30…762-1155

FS…4-5 TONKA TRUCKS AND OTHER MISC TOYS….SEE AT 1012 PLATTE…..LF…ODD JOBS OF ANY KIND….308-629-1143….760-8470

GA…4 DRAWERS THAT FIT AN BED UNDERDRESSER ….762-7301

ESTATE SALE…724 CHEYENNE….GLIDER CHAIR…LEATHER ROCKER/RECLINER…WASHER….STAGE LIGHTS….PIANO…MISC ITEMS…760-5871 WILL RUN TIL FRIDAY

LF…MOVING BOXES….760-2576

FS…MOTORCYCLE/MOWER LIFT…..MTD 38″ RIDING MOWER….AIR COMPRESSER….MENS DIAMOND RING…..JIG TO WORK WITH TABLE SAW NEW–DELTA BRAND……DELTA 4.5 HP PLANER WITH STAND AND A SET OF KNIVES….$250…762-4411…760-4552

ST AGNES CHILLI FEED…TICKETS ON SALE NOW….INCLUDES TICKET TO SUPPER AND ENTERIES INTO DRAWINGS….$50 EACH…CONTACT …ST AGNES OR 760-4864

FS…1998 CHEV CAVALIER CONVERTIBLE…RUNS GOOD…..JOHN DEERE RIDING MOWER….MAKE OFFERS……LF…PERSON WHO HAD THE FORD PICKUP FOR SALE…….762-2072

FS…LG WINDOW AC…WILL COOL 1K SQ FT…$100…..PIONEER AM/FM STEREO RECEIVER…$50…..2 BURNER BBQ GRILL…$100….MENS 40 REG SHEPLERS SHEEPSKIN COAT…$100…..762-1182

LF…2 NU VS WISCONSIN TICKETS…..760-2431

GA…ALL SIZES OF CUCUMBERS….COME AND TAKE THEM ALL..762-4290