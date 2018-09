WEDNESDAY SEPT. 26, 2018

FS…2 TICKETS TO NU VS PURDUE….760-0167

FS…ADJUSTIBLE METAL BED FRAME…FROM TWIN TO QUEEN…$20….DARK BROWN RECLINER….GOOD CONDITION…$40…760-1259

LF…MEDIUM SIZE DOGHOUSE…..FS…BROWN ELECTRIC KITCHEN STOVE, CLEAN CONDITION…$30…..763-8856

FS…MICKEY MOUSE DESK STYLE TELEPHONE…NEW IN BOX….SEE AT 1012 PLATTE AFTERNOONS…..HOME STEREO WITH AMP…CD AND 15″ SPEAKERS..$80….LF…ODD JOBS OF ANY KIND….760-8470

FS…BRONZE, ANTLER STYLE CHANDLIER….VERY NICE CONDITION…..NEW COCA COLA DISC STYLE TELEPHONE….INDIAN BLANKET….MISC THROW PILLOWS…..OLD WINDOW FRAMES GOOD FOR DECORATIONS…..OLD SCREEEN DOOR….SEVERAL ROOM DIVIDERS….NICE SILVER ICE BUCKET……OLDER ANTIQUE PLANTERS…..NICE PROMISE OF CHRISTMAS LIGHTED.. COLLECTIBLE PLATE…$20….MAKE OFFERS……NEED TO SELL ASAP….308-458-7519….SEE AT 324 W 4TH..CORNER OF 4TH AND BIGHORN….ALL OUTSIDE

FS…2003 FORD 350 VAN…$2000…….2 WHEEL FLAT BED TRAILER…$150 CALL FOR INFO….762-2072

FS…2 BLAZER ROLLING CHASIS AND FRAMES….WITH MOTORS AND OTHER THINGS..MAKE OFFERS…….LF…2-12″ TRAILER HOME FRAMES…NEED 2 PIECES 10’….760-1396

FS…LOTS OF TOMATOS….GREAT DEALS…..760-2311

FS…SAUDER BRAND COMPUTER DESK…$9……OLDER TREADMILL…$15….762-6909

FS…KITCHEN TABLE WITH 2 CHAIRS AND BENCH…$150….VCR WITH RE-WINDER…$10….NICE GLASS TOP COMPUTER DESK WITH CHAIR…$50….COMPUTER/TV MONITOR…$15….SEE AT 711 YELLOWSTONE….308-458-7410… CAN TEXT PICTURES

FS…ANTIQUE DOOR….WHITE, WITH OVAL ,BEVELED GLASS WITH DECORATIVE ARTWORK…NICE CONDITION….760-4136