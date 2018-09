WEDNESDAY SEPT. 19, 2018

FS…KING SIZE BED…$100…….HYLA VACCUM …$100….NEW SET OF SILVERWARE…..30+ BUDWEISER STEINS…..MOBILE HOME…308-458-7760

FS…2-DVD PLAYERS….VCR….760-5155

FS…2 WHEEL TRAILER…$150….FS..2003 FORD 350 VAN…MAKE OFFERS…..762-2072 SEE AT 710 YELLOWSTONE

LF…SET OF WEAVER STYLE RINGS….760-2408

BEREAN CHRUCH FUNDRAISER…SILENT AUCTION AT ROLLAR HARDWARE HANK….10- WREATHS….BID SHEETS INSIDE THE STORE….BIDS TAKEN WILL BE TAKEN UNTIL SEPT. 29TH

FS…4-14″ TIRES…1- NEW 195- 75-14 MUD AND SNOW ON A GM RIM….OTHERS ARE VARIOUS SHAPE….$30….CALL 762-8092

HB…JODI…AT KNIGHT MUSEUM….FROM MOM AND DAD

FS…AIR COMPRESSOR…REDUCED TO $60….JIG FOR TABLE SAW….$25…..SHOP MANUALS FOR….89 SUBURBAN/82 JEEP/81-82 KAWASAKI…MAKE OFFERS……GA…FREEZER JELL PACKS….FS…2002 JOHN DEERE 325 RIDING MOWER…48″ DECK…RUNS GREAT…$1550…..CALL 762-4411….760-4552

FS….SET OF AUTOMOTIVE PAINT GUNS….$35…..LF…NAT GEOGRAPHIC MAGIZINES…760-0076

FS…HARD PLASTIC GUN CASE…TO FIT AN ATV…ETC….$25….SEE IN CHADRON JUST NORTH OF WAL-MART….HAVE LOTS OF OTHER MISC ITEMS…SET OF LIKE NEW 235-70-17 TIRES….CALL FOR INFO….PROCEEDS TO FRIENDS OF PETS IN CHADRON….308-432-3883

FS…TOMATOS…$5 PER BUCKET…..RED BEETS….762-4583 AFTERNOON

FS…MISC THROW PILLOWS…LIKE NEW CONDITION…50 CENTS TO $1 EACH……NICE INDIAN BLANKET….MAKE OFFERS….ANTLER CHANDLIER AND MISC LIGHTS……FS…SET OF 3, HOUSE LOCKS AND DEAD BOLTS…$20 FOR ALL…LOST $10 BILL……308-458-7519

HB…ODEN