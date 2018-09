WEDNESDAY SEPT. 18, 2018

TUESDAY SEPT. 18, 2018

LF….LICENSE PLATES…..CAR AND MOTORCYCLE…402-670-1769

TOMATOS….MAKE OFFERS….BRING YOUR OWN BAGS…CALL FOR INFO….762-2579

FS…SAMSUNG VERIZON FLIP PHONE…WITH CASE AND CHARGER…GOOD CONDITION….763-1388

RUMMAGE SALE…@ SECURITY STORAGE…BEHIND SUBWAY…UNITS 66-68…FRIDAY AND SAT…8:30 AM BOTH DAYS….NO CLOTHES…BUT LOTS OF FURNITURE…HOUSEHOLD ITEMS….

FS…HOMELITE 22″ CHAIN SAW…WITH CASE…$40……CHICKEN ROTISSIERE…LIKE NEW…$30……760-4898

FS…2003 FORD 350 VAN…RUNS GOOD…710 YELLOWSTONE…762-2072

LF…BAKERS RACK….760-7430

BRUCE FURNITURE….RECLINERS…DINNING SETS…BEDROOM…APPLIANCES…FLOORING….M-F…9-5..SAT 9-5

LF….PERSON WHO HAD LAMPS…..PLEASE CALL….760-0926

FS….MISC MACHANIC’S TOOLS…$175……SET OF COLLECTIBLE CAR TIRES…$100….1949 FRAMED COKE ADVERTIZING…$35….OTHER COLLECTIBLES…FRAMED ITEMS……DODGE RAM DEALERSHIP SIGN…5′ TALL BY 4′ WIDE…FROM RAPID CITY DEALERSHIP….$300…760-9311

LF…OLD FISHING LURES ….REELS…..WWII SWORDS…605-209-9868

GA….PARTIALLY GUTTED CAMPER TRAILER….WILL DELIVER TO HEMINGFORD….763-8968

FS…2 RIDING SADDLES…..ADULT SIZE….AMISH HORSE BUGGY…760-3443

FS..JVC VCR..$20….2 BLACK LEATHER/METAL CHAIRS…COMPUTER/TV MONITOR…..308-458-7410