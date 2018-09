WEDNESDAY SEPT. 12, 2018

HB…CINDY

LF…SOMEONE TO HELP MOVE SOME FURNITURE OUT OF STORAGE…AROUND 3 PM TODAY…2-3 GOOD STURDY GUYS…CALL AROUND 2:30 PM….760-1259

FS…1993 CHEV CAVALIER RS…NEEDS BATT…FRONT TIRE AND HEATER HOSE….RUNS GOOD….$400……1992 FORD 1 TON F350 VAN…WITH 460 MOTOR…NEEDS ALTERNATOR…$700….308-778-7518

FS…BOAT WINDSHIELDS…FRONT AND SIDE…….LF…GOOD CONDITION SET OF BUNK BEDS….760-5229

FS…KING BED MATT AND SPRINGS…CLEAN AND GOOD CONDITION…$200……KING SIZE COMFORTOR WITH DRAPES AND BED SKIRT…$25 FOR ALL…..GLIDER CHAIR…$35….MR COFFEE POT…$5…….WALKER WITH TRAY…$20…….POWER LIFT RECLINER CHAIR…$35…USED BUT WORKS GOOD….760-1645

FS…SINGLE BED…..8 DRAWER DRESSER….NEW WHITE TOILET SEAT……NEW GAME CHAIR….TURN TABLE….LF..ODD JOBS OF ANY KIND….605-786-7628

HB….KAMI, FROM FAMILY

FS…MEER TOPPER…BLACK…$1500…..308-761-1834

FS….KING BED…$100…..HYLA VAC/STEAM CLEANER…$100….MISC BUDWEISER STEINS…MAKE OFFERS…..308-458-7760

FS…1986 BUICK CENTURY CUSTOM…$800…..760-8903

LF….FRESH DILL FOR PICKLES…WILL COME AND CUT…CALL 763-1717

LF…..OUTSIDE , WHEEL CHAIR LIFT….CALL BILL….308-762-4637

FS…2 WHEEL TRAILER WITH GOOD TIRES….$200……2003 FORD 350 VAN…SEE AT 710 YEWLLOWSTONE

FS…PAIR OF CAST IRON PARK BENCH ENDS…VERY ORNATE…VERY HEAVY….$35 FOR THE PAIR…….SMALL RABBIT HUTCH…5′ X4’X2 .5’…$10…..762-3816

HB….SAMANTHA….FROM GRANDMA AND GRANDPA

HB…RYAN…FROM DAD

FS…LADDER RACK FOR FULL SIZE PICKUP….308-765-8283-SCOTTSBLUFF

FRIENDS OF PETS-CHADRON….HAVE LOTS OF ITEMS….TWIN MATT….5 GAL PLASTIC AQUARIUM…10 GAL GLASS AQUARIUM….BABY CARRIAGE.. BABY POTTY….BABY GATE…MAKE OFFERS….ATHLETIC TRAINING DVD’S…EXERCISES ETC…$5 EACH….NEAR WALMART IN CHADRON..CALL 308-432-3883

FS…MISC SOFA PILLOWS…MAKE OFFERS…..BRONZE ANTLER SHAPE CHANDLIER….NICE ITALIAN STYLE LAMP…$100 FOR BOTH OR MAKE OFFERS….NEED TO SELL ASAP….308-762-3407

LARGE HOUSEHOLD SALE…919 PLATTE….NEW LIFT CHAIRS…LOTS OF ITEMS…FRIDAY NOON-7…SAT. 8-4

FS…SWEET BANANA PEPPERS…760-8098

FS…HOME STEREO…WITH AMP…CD AND 15″ SPEAKERS….GOOD SOUNDS……LF…MOUNTAIN BIKES…LF..ODD JOBS OF ANY KIND…760-8470….SEE AT 1012 PLATTE

GA…DOUBLE KITCHEN SINK….BATHROOM SINK…BOTH BISQUE COLOR…GOOD CONDITION….COME AND GET THEM …SEE AT 1640 EMERSON