WEDNESDAY OCT. 3, 2018

FS…JIG FOR TABLE SAW…$20…….SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN…82 JEEP AND 81/82 KAWASAKI KZ 1000/1100 MOTORCYCLE…MAKE OFFERS……JOHN DEERE 325 RIDING MOWER….REBUILT 48″ DECK….RUNS GOOD READY TO USE…$1550…….CORDLESS PHONE WITH 2 HAND SETS AND 2 CHARGING STATIONS…$15………GIVE AWAY…. FREEZER JELL PACKS….762-4411…760-4552

LF…SCRAP WOOD/LUMBER…MISC INSULATION…….FS…CANNING JARS AND POTS AND MISC. CANNING SUPPLIES……762-3172

GA…4-BIKES….SMALL UP TO REGULAR SIZES…..GOOD FOR PARTS OR TO FIX UP…..760-0314

FS…2-ICE AUGARS……6″ HAND AUGAR..$75……JIFFY, 9″ 3 HP, GAS POWERED AUGAR…$125…RUNS GOOD…..760-8471

FS….4-CORNING WARE BAKING DISHES WITH LIDS….1.5 QT UP TO 1 GALLON…$45 FOR ALL…..760-9311

FS…LOTS OF MISC ITEMS ON A TRAILER…WILL SELL…TRADE…OR GIVEAWAY….NISSAN MOTOR…SPIRAL STARCASE….6′ STEEL WORKBENCH….WINDMILL TAIL FINS……40K BTU REFLECTIVE GAS HEATER….HIGH PRESSURE SODIUM LIGHTS FOR A GARAGE…..ELECTRIC WHEELCHAIR….COME AND MAKE OFFERS…..760-1396

FS…2-ART DECO STYLE VANITIES WITH MIRRORS…$75 EACH…..WATER FALL DRESSER…$50……762-2887 LEAVE MSG

LF…HELP MOVING INTO THEIR NEW HOME….TODAY…WILL PAY $ ..CALL 402-430-0443—IN GERING

FS…3-KIDS BIKES….1-BOYS…1-GIRLS FOR A 10 YR OLD….1-FOR A 4-5 YEAR OLD…NEED MINOR REPAIRS…..CALL…762-9653

FS…2-LARGE HOUSE PLANTS…APPROX. 3′ TALL IN 12″ POTS…$45 EACH… CALL FOR INFO……762-4309

FS….GEORGE FORMAN GRILL….OMLET MAKER….READY TO USE……760-5040

FS…MICROWAVE OVEN–LIKE NEW…..NICE CEDAR CHEST…NEEDS MINOR WORK….CAN SEND PICTURES….308-458-7410

GA….ALL SIZES OF FRUIT JARS….QTS…PINTS…JELLY…COME TO 213 E. KANSAS STREET -ALLIANCE…..763-8704