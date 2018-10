WEDNESDAY OCT. 24, 2018

FS…2- LEATHER MOTORCYCLE JACKETS….MENS SIZE 44…PAIR OF LEATHER CHAPS…..762-9378 ..AFTER 3 PM

MOVING SALE….8 AM – 9PM…321 SO GRAND….EVERYDAY TIL EVERYTHING IS GONE….RIDING MOWER…HOUSEHOLD ITEMS…FURNITURE…….311 SO GRAND ALSO HAS MISC BIKES FOR SALE…MAKE OFFERS….CALL FOR INFO….308-778-7518

PUMPKINS….720 MISSISSIPPI….FOR LOW $….2 CONCRETE BENCHES…$25 EACH….1-HUSKERS….1-BRONCOS….UNITL 3:30 PM TODAY

FS…SOLID WOOD DESK…DARK WOOD…$50…….SMALL COLOR TV..OLDER STYLE…$10……..KIDS BENCH/TOY BOX…$15…..COMPLETE TWIN BED SET…MATT..FRAME..HEAD AND FOOTBOARD…$75….LARGE TOTE OF CANNING AND MISC JARS…$15…..FERTILIZER SPREADER…$10……PLEASE CALL FRIDAY AT 760-1259

FS…PLASTIC DOG HOUSE…$5……SET OF `CAMPER JACKS…..FERTILIZER SPREADER…$20 EACH…763-8968

MULTI FAMILY ESTATE SALE…INSIDE AT 319 BIGHORN….TODAY UNTIL 1:30 PM…. AND FRIDAY FROM 9 AM TIL 3…..MISC CLOTHES…ADULT AND KIDS SIZES…HOUSEHOLD ITEMS…MAKE OFFERS

FS…ANTIQUE, 5- DRAWER CHEST OF DRAWERS…$35 OR BEST OFFER……760-0908

FS…1-STURGIS HOODIE…NEW…BLACK WITH GREEN AND WHITE LETTERING …2XL…$35……LADIES WINTER COAT…XL…WHITE WITH HOOD…KNEE LENGTH…LIKE NEW CONDITION…$25…..760-1207..CALL ANYTIME

LF…PART TIME WORK OF ANY KIND….CALL 763-1954

FS…PUMPKINS….APPROX. 10 LBS….308-672-6001

LF…3 BR HOUSE TO RENT IN ALLIANCE…HEMINGFORD OR SCOTTSBLUFF AREA….308-629-7514

FS…LEATHER RECLINER SOFA…$50……FULL SIZE BED…$50….ALSO ODD JOBS OF ANY KIND……308-629-7043