WEDNESDAY OCT. 17, 2018

RSVP CHICKEN AND NOODLE DINNER…OCT. 28…AT SENIOR CENTER….TICKET AT CENTER…OR IN HEMINGFORD AREA CALL DIANNA….487-3527…760-7988..L.EAVE MSG

FS…2-GUITARS…CALL FOR INFO…BOTH VERY GOOD CONDITION…$125 EACH…..BRINKMAN SMOKIN GRILL WITH CHARCOAL AND WOOD FOR SMOKING…$40…….SM TO MED SIZE PET CARRIER….$10….CALL FOR INFO AT 760-4344

FOUND…TANNED HIDE ALONG THE HIWAY….CALL AND INDENTIFY… 308- 214-0818

FS…4-TICKETS TO NU VS MINNESOTA THIS SATURDAY…2:30 PM….CALL FOR INFO…760-5000

FS…PICKUP CAMPER SHELL/TOPPER OFF A FORD RANGER….74″ X 61″… MAKE OFFERS….OLDER ANTIQUE MAYTAG WASHER….WORKS GOOD….$45…….760-0347

FS…REGULATION SOCCER TABLE….GOOD CONDITION…$60…..KING SIZE BED SERTA PERFECT SLEEPER BRAND….CLEAN AND GOOD CONDITION…$150….760-4455

GARAGE SALE….MAKE OFFERS ON JUST ABOUT EVERYTHING….SOME ITEMS WILL BE PRICED….COME TAKE A LOOK….IN BACK AT 912 EMERSON….FRIDAY AND SAT…..8-3 BOTH DAYS

FS….2-DVD PLAYERS….2-TABLETOP RADIOS….13″ TVS……LF…BLUE HEELER OR SPRINGER SPANEL FOR A FAMILY PET….760-5155

FS…LITTLE KIDS OAK BENCH WITH STORAGE…$20…..WROUGHT IRON ANTLER STYLE CHANDLIER……MISC WROUGHT IRON CANDLE HOLDERS……COKE DISC PHONE…$25…..MISC. HOLIDAY DECORATIVE ITEMS…..NEW FOLD UP PORTABLE CHAIR…$6……MISC PILLOWS…MAKE OFFERS…..NICE PRINT…MAKE OFFERS….ORIENTAL PRINTS…KABUKI FROM 1917…FRAMED AND MATTED…SIGNED…MAKE OFFERS…..308-458-7519 IN ALLIANCE

FS…2003 FORD 350 VAN….$2000…762-2072

FS…CAMPER JACKS…$20……LIKE NEW FERTILIZER SPREADER…$20….1975 CHEVY VAN…FORMER AMBULANCE….WILL TRADE FOR A BUMPER PULL CAMPER…..763-8968

FS…ETHAN ALLEN DINNING ROOM SET WILL SEAT UP TO 10 WITH MATCHING LIGHTED CHINA HUTCH….VERY NICE CONDITION…ASKING $2400…….QUEEN MATTRESS SET–POSTURPEDIC MEDIUM FIRM…$350 . HO SCALE, COLLECTIBLE TRAIN SET…WITH …CARS…ENGINES…ETC. CALL TO SEE…..762-5953…..763-1157