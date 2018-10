WEDNESDAY OCT. 10, 2018

FS…UPRIGHT PIANO….MAKE OFFERS…..760-1900

FS…KING SIZE MATTRESS AND BOX SPRINGS….CLEAN AND GOOD CONDITION……FREE STANDING SOCCER GAME…760-4455

FS…LOTS OF PUMPKINS, NONE OVER $4….AT 720 MISSISSIPPI…..WILL ACCEPT SENIOR COUPONS…….LF…2 TICKETS TO NEB VS MINNESOTA…NOV. 20….308- 631-5829

FS…2 PAIRS OF CARHARDT JEANS…SIZE 42-32…42-30….GOOD CONDITION…..NEW WRANGLER LONG SLEEVE INSULATED SHIRT…..OTHER MISC MENS AND LADIES CLOTHES….LF…SIZE 9.5-10 MENS HIGH TOP TENNIS SHOES…..LF..ODD JOBS OF ANY KIND…….308-458-7678

FS…3-SMALL KIDS BIKES….SEE AT 311 SOUTH GRAND…….FS..SNOW BLOWER…NEEDS A LITTLE WORK…$40…308-778-7518

FRIENDS OF PETS IN CHADRON HAS MANY ITEMS FOR SALE….KIDS ITEMS…POTTY…STROLLERS…PLAY PENS…ALL ITEMS CLEAN AND READY TO USE…..MAKE OFFERS….JUST NORTH OF WALMART IN CHADRON…..CALL FOR INFO….308-432-3883 LEAVE MSG

FS…ENGLISH CORSAIR COUCH….NICE CONDITION…FLORAL PATTERN$600……COCA COLA DISC TELEPHONE…$40……VINTAGE GLASS TOP COFFEE TABLE WITH METAL FRAME….$100……NICE TABLE WITH METAL BASE–MADE IN MEXICO…$100……..DECORATIVE ROOSTERS WITH MATCHING PLATES…APPLE BASKETS AND DECORATIVE ITEMS….CALL FOR INFO…..308-458-7519-IN ALLIANCE

FS…CAMPER JACKS…$20……763-8968

FS…4-16″ 6 HOLE CHEV RIMS….14 X 12 CRAGER RIMS…5 HOLE…..LF…BOYS BABY SWING….LITTLE BOYS SIZE 1 COWBOY BOOTS….EXTENSION LADDER….308-629-7043

FS…12-LARGE ZUCHINNI SQUASH…SEE AT 524 MISSISSIPPI…CALL 308-629-1285

LF…A PLACE TO STORE 2- VEHICLES, INDOORS….TO BUY OR RENT…..760-0684