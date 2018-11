WEDNESDAY NOV. 7, 2018

FS…JOHN DEERE MODEL 325 RIDING MOWER….WITH REBUILT 48″ DECK…REDUCED TO $1300…..SHOP MANUALS FOR… 89 SUBURBAN…82 JEEP AND 81/82 KAWASAKI KZ 1000/1100 MOTORCYCLE …MAKE OFFERS….762-4411…760-4552

AHS CLASS OF 79 ORGANIZATIONAL MEETING ..7 PM TONIGHT AT CORNER GRILL

GA…LARGE ZUCHINNI SQUASH…524 MISSISSIPPI

FS…COLLIE PUPPIES…10 WKS OLD…HAVE DEW CLAWS REMOVED AND 1ST SHOTS….WILL BE GOOD FAMILY DOGS/FARM DOGS….1-FEMALE…5-MALES….308-760-2079

FS…1994 CROWN VICTORIA…RUNS GOOD…NICE INTERIOR AND EXTERIOR…GOOD MOTOR…GOOD TIRES…REDUCED TO $1200…CALL 762-2072

MOVING SALE….HOSPITAL BED…ENTERTAINMENT..HOOISER… CENTER…DRESSER…DINNING ROOM TABLE AND 6 CHAIRS…MISC HOUSEHOLD ITEMS…LADDERS…COUCH….LOTS OF XMAS DECORATIONS AND DISHES….COME AND TAKE A LOOK….808 NIOBRARA

FS…1100 WATT WHIRLPOOL MICROWAVE…WITH TURNTABLE AND IN EXCELLENT, CLEAN CONDITION….$20….762-7015

ST AGNES 3RD GRADE CLASS…IS HELPING BULLDOG BACKPACK AND COM. ACTION FOOD PANTRY….WILL COLLECT ITEMS UNTIL MID DEC….DROP DONATIONS AT WILLIAMS…DENTAL CLINIC…BBGH…CARNEGIE…FRUIT…PEANUT BUTTER…CEREAL….SOUPS…BOXED ITEMS….CHECK ST AGNES FACEBOOK FOR LOCATIIONS…760-4864

FS…STORM DOOR…32″ X 80″..$10 WITH HARDWARE…..SAMSUNG GALAXY S4 VERIZON 4G PHONE WITH CHARGER…$100…760-2763

GA…BROWN LEATHER COUCH WITH END RECLINERS…..720 W 10TH COME AND PICK IT UP

LF…CAR OR PICKUP IN RUNNING CONDITION…..FOR LOW $… 308- 778-6260

HB….DAVID III……TABITHA….FROM GRANDPA AND GRANDMA…..LF…GOOD WORKING REFRIG…760-7580

FS….CUT AND SPLIT ELM FIREWOOD…12″-14″ LENGTHS…READY TO BURN…..$200 FOR 2 PICKUP BOX LOADS……..760-1139

THANKS FOR SUPPORT OF HONOR FLIGHT….