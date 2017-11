WEDNESDAY NOV. 29, 2017

SANTA’S HELPERS…DEC. 10…6 PM….AT EAGLES CLUB…INVITES HAVE BEEN MAILED…PLEASE RETURN RSVP CARDS…CALL KAREN OR JULIE FOR INFO…762-8545….762-8022… EVENINGS OR LEAVE MSG

FS…1998 FORD ESCORT….$300…NEEDS ALTERNATOR…SIDE MIRRORS…MAY NEED SOME MINOR WORK…760-9272

HB…ANNETTE…FROM ARNOLD

CONGRATS TO …DELRAY FROM BNSF

FS…QUEEN MATTRESS AND BOX SPRING….$100…GOOD CONDITION…WILL DELIVER…..760-6003

FS…MTD RIDING MOWER….AIR COMPRESSOR….DELTA 12.5″ WOOD PLANER….NICE MENS DIAMOND RING….DELTA JIG FOR TABLE SAW….762-4411….760-4552

FS…1971 FORD GALAXY…NICE INTERIOR…$1200 OR MAKE OFFERS 762-2072

FS…1998 CADDY DEVILLE…NO DENTS…NO RUST…RUNS GOOD…GOOD TIRES AND TRANS….$2300….760-6577

FS…OLD CANNING LIDS WITH RUBBER SEALS..SOME WITH GLASS INSERTS…MISC OLD GLASS INSULATORS…..GA…CLEAN WINE BOTTLES AND OLD WHISKEY BOTTLES…GOOD FOR KEEPING CHANGE OR OTHER PROJECTS…762-6640

FS…FLAT BED TRAILER…18’……308-631-1551

FS…SMALL DORM SIZE REFRIG…$20……TOW BAR…$20…..SMALL TRAILER TO PULL BEHIND LAWN TRACTOR…$40….763-8968

LF…BASKETBALL HOOP….402-646-5733–IN ALLIANCE

FS…2-NEW MIDLAND DOOR SECTIONS…WHITE..INSULATED…WITH PANEL FINISH ON OUTSIDE…1-12′ X 21″…..1-9′ X 18″….MAKE OFFERS…..760-1396

FS…MEDIUM SIZE WOODEN DRESSER……OLDER DROP LEAF TABLE WITH 4 LEAVES….GOOD CONDITION…760-4353

FS…MUSIC BOX-FIGURINES……SET OF SYRACUSE CHINA..8 PC SETTING….MAKE OFFERS….762-8647