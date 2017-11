WEDNESDAY NOV. 15, 2017

WEDNESDAY NOV. 15, 2015

STOLEN FROM A 4 WHEELER….HOOD ORNAMENT…RAT SKELTON….PLEASE RETURN..NO QUESTIONS ASKED

HB…DAN

FS..ELECTRIC SNOW SHOVEL…12″…NEW…$40……SET OF NEW TIRE CHAINS…GOOD FOR 185-14″ UP TO 15″ TIRES…$20….760-7543

LF…ODD JOBS OF ANY KIND….FS…FIREPLACE….308-629-7043

FOUND…ORANGE BNSF CAP…4TH-5TH & LARAMIE…308-458-7519

FS…XBOX 360…..PLASTIC 5 GAL BUCKETS WITH LIDS…LF…BLUE HEELER…MALE OR FEMALE….308-279-2108

FS…MISC DVD MOVIES…ALL KINDS…ALL PRICES….VTECH HOME PHONE WITH CALLER ID…$20….DOG FEEDER DISH….1-402-262-0658-IN ALLINCE

LF….STAR TREK MOVIE DVD’S….LF…ODD JOBS OF ANY KIND…FS…2-26″ MOUNTAIN BIKES…760-8470

ANIMAL SHELTER HAS A SMALL YORKIE FEMALE FOR ADOPTION APPLICATIONS…..ALSO A JACK RUSSELL/TERRIER MIX AND A 10-12 MON OLD MALE PUG…APPLICATIONS AVAILABLE AT SHELTER AND POLICE DEPT….762-4955

FS…PS-3 WITH 3 CONTROLLERS…14 GAMES…BOOKS…$200….ROCKING SPRING HORSE…$20……..762-1695

FS…16′ STOCK TRAILER WITH TOP….RUBBER MATTS…SIDE DOOR AND CENTER GATE…DUAL AXLE…GOOD TIRES…READY TO USE…ASKING $500…760-5304