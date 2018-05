WEDNESDAY MAY 9, 2018

HB….BUDDY….FROM AUNT BETTY

LF…TEA CUPS AND SAUCERS…..FOR A CRAFT PROJECT…SMALLER SIZE…CALL 763-8896

LF…SOMEONE TO TILL A GARDEN….762-5357

FS…NEW PAIR OF WILSON BASEBALL PANTS…SIZE MEDIUM..NEW……1-PAIR OF BLUE AND 1 PAIR WHITE SOCKS…$15 FOR ALL… DELL COMPUTER MONITOR…KEYBOARD…SPEAKERS….CANON PRINTER WITHOUT INK…$40 FOR ALL…….NEW CREAM COLOR SHOWER CURTAIN WITH CLEAR LINER…HOOKS…CADDY AND ROD…$20 FOR ALL…18″ BATHROOM SILVER, GRAB BAR..$5……SMALL NEW, BLUE TOOTH SPEAKER…$10…..762-6640

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…YARD WORK..MOWING…..308- 629-7399

LF…LEFT HANDED SOFTBALL GLOVE……GA…BUFFETT…PICK UP AT 320 CHEYENNE….CALL 760-8673

LOOKING FOR THE PERSON WHO CALLED LAST WEEK ABOUT STRAWBERRYS….PLEASE CALL BACK AT 762-5689

FS…AIR COMPRESSOR…$75…MENS DIAMOND RING…$275…JIG FOR TABLE SAW…$50…..SHOP MANUALS FOR…1989 CHEV PICKUP/SURBURBAN…..1981 JEEP AND 81-82 KAWASAKI KZ1000-1100….$50 EACH….ANTIQUE DOOR WITH OVAL GLASS….762-4411…760-4552

FS…1971 FORD GALAXY….GOOD CONDITION….MAKE OFFERS…READY TO DEAL…..762-2072