WEDNESDAY MAY 8, 2019

HB….JOAN…FROM THE FAMILY

ALLIANCE ANIMAL SHELTER….HAS A OLDER, TAN SHITSU DOG…NOT SURE IF MALE OR FEMALE….CALL APD…762-4955

LF…COUNTRY LIVING….NEBRASKA MAGAZINES…….FS…FRONT GRILL FOR 1987 RANGER PICKUP…$40…….MICROWAVE OVEN…$40…..HITCH AND RECEIVER…$65…760-0076

FS…CANNING JARS…$4 FOR ALL…..760-3234

LF…NEED 2-3 GOOD CARD TABLES FOR COMMUNITY ROOM AT ROSEWOOD ESTATES…..760-1259 OR 762-3355

FS…3-FLAT SCREEN TV’S…APPROX. 32″….GOOD CONDITION….SEE AT 1012 PLATTE…MAKE OFFERS….760-8470

FS…LADIES ANTIQUE,DIAMOND WEDDING BAND….SIZE 6….14 CT. WHITE GOLD…..760-4353

FS…4-COW BELLS….MAKE OFFERS….762-2072

FS…DISHES…COOKBOOKS…NICE INDOOR STATUE ON BENCH…MISC YARD ITEMS….MISC MOSTLY LADIE.. CLOTHING…ALL CLEAN, $1 EACH….HEAVY METAL PIG SHAPE DOOR STOP…..LOTS OF OTHER ITEMS….IN SCOTTSBLUFF….CALL 308-436-4703

FS…1997 FORD AEROSTAR TO TRADE FOR A GOOD RUNNING CAR….LF…CHIHUAHUA….760-5155

HB…BELLA