WEDNESDAY MAY 30, 2018

FS…18 SPEED ADULT BIKE……GAS WEED EATER…308-760-5155

YARD SALE..FRIDAY.. 3-6…SAT.. 9-3…718 WEST 2ND IN ALLIANCE…LOTS OF ITEMS

FS…QUEEN MATTRESS….760-1535…..HB..JOSE-THURSDAY

FS…HAVE LOTS OF MISC. FLOWERS….PEPPERS….AND OTHERS…720 MISSISSIPPI UNTIL 4 PM TODAY

LF…LAWN MOWING JOBS…YARD WORK ETC…ODD JOBS OF ANY KIND…..308-629-1616

GARAGE SALE….SATURDAY…8-3… 672 W. 20TH…LOTS OF ITEMS

HB….ASHLEY….KARA

FS…25- SOLID OAK, 2 X 4’S……VARIOUS 10′-12’14’… 760-4842 ASK FOR JIM

FS…STANLEY FRAMING AIR NAILER …$100…..WAGNER POWER ROLLAR…$30…BOTH WORK GOOD……H-BEAM 12′ LONG X 2 1/4″ X 3″..$50…..3 PIECE LUGGAGE SET…FROM SMOKE FREE HOME….762-1182

LF…PULL BEHIND ROTOTILLER FOR A LAWN TRACTOR….760-5304

FOUND…LARGE WHITE DOG WITH RED COLLAR….18 MILES WEST OF ALLIANCE…NORTH ON CR-78….ROAMING LOOSE IN THAT AREA….760-7273

LF…KIDS, FARMER TOYS…FENCING…PICKUP WITH STOCK TRAILER…760-8053

LF…GOOD WORKING CELL PHONE…..TABLET……760-5639

FS…COMMERICAL LIGHTS…2′ X 2’…RECESSED…HAVE ABOUT 12…$10 EACH….110 VOLT…..760-3499