WEDNESDAY MAY 3, 2017



GA…TIRES…2-LT 225-75 -R16 WRANGLERS….2-P205-75-R14 MEDALIST RADIALS…STILL HAVE GOOD TREAD…760-4803

LF…ANY KIND OF STAR WARS COSTUME…LARGE OR XL…ANY CHARACTER…763-1778…762-7291 LEAVE MSG…NEED BY THE WEEKEND

LF…AREATING….760-7727…GRASS MONKEY MOWING

GA…UNKNOWN PLANT WITH FRUIT OR VEGS…COME AND SEE AT 615 MISSISSIPPI…AFTER 12:30 PM…CALL 760-3570

SENIOR CENTER….BOOK REVIEW ON FRIDAY…9:30 – 10:30 AM…BY PASTOR STANKE ON THE RUSSIAN CIVIL WAR….FREE COFFEE ALL DAY….FREE COFFEE AND ROLLS ON FRIDAY…MUSIC BY RACHEL AND LARRY ON MAY 12

HA…SIMON AND KAYLA–10TH

FS…PORTABLE DS CONSOLE VIDEO GAME SYSTEM WITH CHARGER AND 1 GAME….308-760-4684 OR SEE AT 819 BOX BUTTE

FS…2 WHEEL TRAILER…ALL LIGHTS…READY TO USE…760-3727

FS…RIDING MOWER…42″ CRAFTSMAN…308-631-1551

FS…2- BOAT MOTORS…65 HP JOHNSON OUTBOARD….35 HP EVENRUDE OUTBOARD…760-1959

FS…SET OF 5 -8 BOLT.. 15″ BLACK RIMS…$50….762-1182

FS…2-235-75-15″ TIRES ON FORD WINDSTAR RIMS…WILL SELL OR TRADE FOR SMALLER TIRES…205 OR 215-75-15″…WILL SELL FOR $80….760-7995