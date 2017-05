WEDNESDAY MAY 24, 2017

LF..PAIR OF MUCK BOOTS…SIZE 8….308-629-1616

FS…HITCH AND RECEIVER….LIKE NEW….$100….760-0076

LF…ROYOBI 4 VOLT LITHIUM BATTERY CHARGER WITH OR WITHOUT THE BATTERY…..CALL 308-760-0829

FS…PICNIC TABLE…APPROX 5′ WITH 4 BBL CHAIRS….WITH MESH METAL FABRIC AND 4 OTHER SOLID BASE ROCKER CHAIRS…2 END TABLES…2 SEAT GLIDER.. WILL SELL TOGETHER OR SEPERATE…WHITE FINSH…ALL WEATHER….CALL 760-3331

HB…LIBBY…HONK AT 821 BOX BUTTE

LF…GOOD WORKING WASHER…NEED ASAP….762-1900

GA…LOTS OF RASPBERRY PLANTS….BRING YOUR OWN CONTAINERS AND DIG UP…THEY WILL PRODUCE THIS YEAR……HAVE LOTS OF FIREWOOD…COME TAKE WHAT YOU WANT….CALL FIRST…487-3426

FS…MOTORCYCLE/MOWER LIFT…WILL LIFT UP TO 30″…UP TO 1500 LBS….NEED A 2 TON FLOOR JACK TO OPERATE…$200….762-4411…760-4552

FS…AMANA REFRIG…WITH FRENCH DOORS ON TOP…BOTTOM FREEZER…36″ WIDE X 32″ DEEP….$150…WHITE….762-7301

FS…GOOD WORKING GAS DRYER….REASONABLE PRICE….762-2445

FS…LARGE BLUE RECLINER…MAKE OFFERS….COUCH…$35….BOOK SHELF…$10…..762-5930

FS…QUEEN BED…COMPLETE…MAKE OFFERS…..2TV STANDS AND 2 TV’S….MISC GARDEN HOSE…IRONING BOARD….VAC CLEANER…MAKE OFFERS… CALL 629-1172

LF…INFO ON THE WASHER AND DRYER…CALL 762-1900

HB…JANE…JOHN….FROM HUSBAND AND BROTHER

FS…4-TRAILER TIRES….235 80 16… GOOD HEAVY DUTY….$100 FOR ALL CALL…760- 1217

FS…OAK STAIRCASE FROM A HOUSE BUILT IN 1937…APPROX 12 STEPS WITH RED OAK FLOORING…TONGE AND GROOVE…MISC SHEETS OF LUMBER…2X4’S..2X6’S..2X10’S…1998 GMC 6500 TRUCK…WITH 20′ FLAT BED…HEADACHE RACK….NEW RADIATOR…NEW FRONT TIRES…GOOD BACK TIRES…GASKETS REPLACED….WELL MAINTAINED…ATUOMATIC CALL FOR INFO ON ALL ITEMS….MAKE OFFERS….308-430-3284

HB…JANE…FROM JOHN

LF…REAR TINE TILLER BODY…DON’T NEED MOTOR….760-5304

HA…JUSTIN AND MELODY

FS…2-TIRES AND RIMS..225 75 15″…ON FORD WINDSTAR RIMS..$80 FOR THE PAIR OR WOULD TRADE FOR SMALLER TIRES….CALL 760-7995

FS…FORD RIM…4 HOLE….LOTS OF 13″-14″-15″ TIRES…13 ” ON PLYMOUTH MINI VAN RIMS…15″ ON S-15 PICKUP RIMS…763-1550–HAY SPRINGS

FS…LARGE COUCH…WITH MATCHING CHAIR….$25…GOOD CONDITION…NEED TO SELL TODAY….760-8204

LF…SOMEONE TO DO SOME ODD JOBS…NEED A DRIVERS LICENSE…CALL 308-360-1016