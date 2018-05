WEDNESDAY MAY 23, 2018

FS…LAZY BOY ROCKER/RECLINER…..763-8794

FS…MISC. LADIES CLOTHES…SIZE LARGE..XL…PANTS…JACKETS…ETC…$3 FOR AL…762-8555

FS…AIR COMPRESSOR…REDUCED TO $75…JIG FOR TABLE SAW…$50….1989 CHEV SUBURBAN/PICKUP/SHOP MANUALS….1982 JEEP MANUAL…..1981/82 KAWASAKI 1000/1100 MOTORCYCLE MANUAL….MAKE OFFERS…….36″ X 82″ ANTIQUE DOOR…WITH OVAL GLASS….REDUCED TO $275…..762-4411…760-4552

HB…SCOTT FROM DAD

FS…MISC. PEPPER AND TOMATO PLANTS….$5 EACH…SEE AT 704 BELMONT

LARGE GARAGE SALE….609 BOX BUTTE IN HEMINGFORD….SATURDAY 7AM TO 1 PM

FS…1955 INTERNATIIONAL TRACTOR…$2000…..LF…VITA -MIX BLENDER…CALL FOR INFO….308-279-0906 –BRIDGEPORT

HB…RICK

FS…3 PIECE LUGGAGE SET…$35…….H-BEAM..12′ LONG…2 1/4″ X 3″…$50….STANLEY FRAMING NAILER WITH EXTRA NAILS…$100….WAGNER POWER PAINT ROLLER…$50……762-1182

FS…MISC FLOWERS…VEGGIES PLANTS…ETC….SEE AT 720 MISSISSIPPI COME AND TAKE A LOOK UNTIL 4 PM

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500……COUCH…$35……BROWN RECLINER…$100….762-5930

FS…22″ FLAT SCREEN TV…WITH HDMI AND REMOTE…$25…..QUEEN BROWN/METAL HEADBOARD…$25…..LARGE TERRA COTTA GREEN FLOWER POT…$10…2- SMALL SQUARE FLOWER POTS…$10….760-2986

LF…KITTEN FOR FAMILY PET……308-458-7555

THANKS TO HARDWARE HANK

LF…RIDING MOWER…WILL TRADE LABOR FOR IT…….ODD JOBS OF ANY KIND…….760-8470

FS…120 WATT HEAD AMP WITH BOX….$300……HAVE AROUND 7 ELECTRIC GUITARS AND MISC AMPS…..CALL FOR INFO….760-6089

LF…RUHBARB IN HEMINGFORD AREA…..760-1488

3- DAY GARAGE SALE…..THURS..11-6…FRI..9-5…SAT..9-5….EVERYTHING MUST GO…LOTS OF BABY CLOTHES….512 SWEETWATER IN ALLEY

FS….HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $75……HAVE SOME RUHBARB COME AND PICK IT…….760-0076

LF…CUPBOARD FOR POST PLAYHOUSE….760-0588