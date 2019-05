WEDNESDAY MAY 22, 2019

LF…CHIHUAHUA….760-5155

FS…BEDROOM SET WTIH 9 DRAWER DRESSER….5 DRAWER UPRIGHT DRESSER…2-NIGHT STANDS…WALNUT…VERY NICE…$250……32′ EXTENSION LADDER…$80…..WAGON WHEEL TABLE…SEAT 4-6..$50…WOULD ADD 4 JACK DANIELS CHAIRS…NEED MINOR WORK……WEBBER CHARCOAL BBQ GRILL WITH TANKS TO LIGHT CHARCOAL…….NICE DINNING ROOM SET WITH TABLE AND LEAF AND CHAIRS….$350….HAVE SEVERAL FREE ITEMS….SEE IN DRIVEWAY…1328 SHERIDAN….762-6909

HB…KARI….FROM MOM AND DAD

FS…DORM SIZE REFRIG…..2-CRAFTSMAN TOOL BOXES…..760-2311

FS…5 BURNER BBQ GRILL…$40….24″ DIAMOND BACK MOUNTAIN BIKE WITH NEW CHAIN…NEW CABLES…GOOD TIRES…….MISC L E D FLASHLIGHTS…308-778-6741

LF…SOMEONE TO DO CPR FIRST AID CLASS…FOR SINGLE PERSON….402-720-2216

FS…HITCH AND RECIEVER…REDUCED TO $25…….FRONT GRILL FOR AN 87 FORD RANGER PICKUP…$30…….5TH WHEEL HITCH…$100…ALL VERY GOOD CONITION……760-0076

FS….OLDER KITCHEN TABLE AND 4 CHAIRS…….4 DRAWER DRESSER FROM THE 60’S…..MICROWAVE STAND…..2 SHELF WOOD CABINET……END TABLE….OTHER MISC HOUSEHOLD ITEMS….MAKE OFFERS……762-4948

FS…INK CARTS FOR HP PRINTER…#250…..#251…..NEW-NEVER USED…$5 EACH…760-9579