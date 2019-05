WEDNESDAY MAY 15, 2019

FS…16″ TIRES…GOOD TREAD…..2-MICORWAVE OVENS….FLOOR JACK…COFFEE POTS….MISC HOUSEHOLD ITEMS….1992 FORD VAN…RUNS GOOD…$300….308-778-6260…SEE AT 323 SOUTH GRAND IN ALLIANCE

FS….GREENHOUSE…NEW IN BOX…$100……LF…ODD JOBS OF ANY KIND, GUTTER CLEANING…YARD WORK….SEE AT 1012 PLATTE….760-8470

FS…NEW CORDLESS PHONE…$30….GEORGE FOREMAN TABLETOP ELECT GRILL…$30….LF…SOMEONE TO CUT DOWN SMALL TREES……763-1954

GA…WHITE DAYBED FRAME….WITH MATTRESS…..OLDER BED ON OLD STYLE FRAME AND SPRINGS….NEED GONE TODAY….762-6909

HB…SHELBY…FROM MIKE AND KIDS

FS…SEARS CRAFTSMAN RADIAL ARM SAW…LIKE NEW…$400…..LITTLE TYKE PICNIC TABLE…$35…..760-0684

FS…MALE SIBERIAN HUSKY DOG…4 MONTHS OLD…WHITE…HAS FIRST SHOTS…$200….308-629-8087

FS..ATD LAWN TRACTOR WITHOUT MOWER DECK…RUNS GOOD….NEW BATTERY…GOOD TIRES…17 HP…$300…..WITH WAGON..$350… SEE AT 710 YELLOWSTONE…762-2072

FS…ELECTRIC GRIDDLE…$30…..MICROWAVE OVEN…$25….LIKE NEW HITCH AND RECEIVER…REDUCED TO $50….LF…ROTO TILLER IN ANY CONDITION….760-0076

LF…PAIR OF BOAT OARS…ANY KIND…..5 GAL. RED GAS CAN…METAL OR PLASTIC….760-8684

FS…CANOE…LIKE NEW…$250……..FS…OLDER REFRIG…GOOD FOR A GARAGE…SHOP…ETC…WORKS GOOD…$50….760-4455

FS…NAVY CHAPLIN CARRY BOX….LF…LAWN MOWING JOBS….308-458-7519