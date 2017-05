WEDNESDAY MAY 10, 2017

FS…BEEF HEAD WITH TOUNGE…$15…760-4999

FS…REFRIG…GOOD CONDITION…$100…308-641-6694-IN ALLIANCE

POST PLAYHOUSE IS LOOKING FOR…MISC POTS AND PANS…KITCHEN ITEMS…CUPS, PLATES AND GLASSES….CALL DONNA…760-0588

LF…GOOD USED AQUARIUM AND ACCESSORIES…FISH….763-1550

LF…GOOD USED WASHER AND DRYER..$200 RANGE…307-299-9349 CALL OR TEXT AFTER 1 PM WOULD BE BEST

THANKS TO ALL NURSES….”HAPPY NURSE APPRECIATION WEEK”

FS…PAIR OF LADIES…ARIAT BOOTS…7.5 SIZE….BROWN….760-4353

GA….MISC JARS….5-QTS…8-PINTS…760-3570..615 MISSISSIPPI

FS…MINOLTA CAMERA PACKAGE ..WITH SEVERAL LENSES…FILM…CASE AND OTHER ACCESSORIES…$40….FS…MOUNTAIN BIKE……LF…ODD JOBS OF ANY KIND….SEE AT 1012 PLATTE…629-1143…763-9488

LF…GOOSE NECK FLAT BED TRAILER…24′ OR LONGER… WITH 7K AXLES….LF…PTO SHAFT AND GEAR BOX FOR WD 45 OR WD 40 ALLIS TRACTOR…CALL AND LEAVE A MSG….308-430-2963

FS…LOTS OF MISC LAWN MOWERS….IN WORKING AND NON WORKING CONDITION….LOTS OF MISC 13″-14″-15″ TIRES…..HAVE THE HEADS OFF PUSH STYLE WEEDEATERS…763-1550 HAY SPRINGS

FS…SMALLER 2 WHEEL TRAILER….LIGHTS WORK….760-3727

LF…CONVEYOR…ANY CONDITION…..LF…SOD CUTTER…ANY CONDITION CALL 308- 760-2100