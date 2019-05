WEDNESDAY MAY 1, 2019

FS…KENMORE WASHER AND DRYER SET….GOOD CONDITION…$400 FOR THE SET…..760-0684

FS…COUNTER STOOL WITH A SWIVAL SEAT…$10……BAG OF GUNNY SACKS…$5……SMALL 2 STAGE CERAMIC HEATER…$5…760-0424

HB…BRIAN

FS…25 TON LOG SPLITTER…VERTICAL AND HORIZIONAL…ON WHEELS…..LIKE NEW…COMES WITH ABOUT 1 1/2 CORDS OF WOOD….$700 FIRM…..487-5518 FOR INFO

FS…PLASTIC AND WIRE DOG CARRIERS…MED TO LARGE……..BABY GATE….760-5040

HB…MISTY…FROM AUNT CHRISTINE

PILLARS FOR THE PARK…POKER RUN SAT. MAY 4….REGISTRATION AT 8:30 AM…EVENT STARTS AT 10 AM….STARTS AND ENDS AT EAGLES…CHICKEN FRIED STEAK DINNER TO FOLLOW….BUSINESS CHALLENGE GOING ON NOW…CHECK FACEBOOK…

GARAGE SALE…..SATURDAY…9AM…EMPTYING STORAGE UNITS…2503 BIGHORN DRIVE–ROSEWOOD ESTATES

FS….PICKUP TOPPER…FIBERGLASS…8’…$200…..ADJUSTIBLE SINGLE HOSPITAL BED WITH MEM FOAM MATT…$200……1984 SLIDE IN… 8.5′ PICKUP BOX CAMPER WITH PORCH AND DECK….ELECTRIC APPLIANCES…$1500….760-5783

HB…BISH

FS…ANTIQUE WOOD 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…$250 OR BEST OFFER…..BOOK SHELF…46″ TALL…$40……TALLER BOOK SHELF…6.5’…$75…….6 – STEEL FENCE POSTS…$20…..762-5930

LF…MISC HOUSEHOLD FURNITURE….COUCH…RECLINER…FULL SIZE BED….ETC…….LF…GOOD RUNNING MINI VAN FOR LOW $…..308-778-6260

HB…MISTY…FROM AUNT ANGELA …COUSINS… GRANDMA AND FAMILY

FS…7 KITCHEN CHAIRS…$20 FOR ALL….MISC TOOLS….5-LEVELS…2-DRILLS…3-CHAULK LINES…2 TAPE MEASURES….2-CAULKING GUNS…2-EXTENSION CORDS…TROUBLE LIGHT….$40 FOR ALL….763-8968

LF…GOOD WORKING, SMALL SIZE, ELECT TREAD MILL…763-1101

FS…GOOD WORKING MICROWAVE…$30……HITCH AND RECEIVER…BEST FITS ON A SMALL PICKUP OR CAR….$65……760-0076

HB…MISTY….FROM GRANDMA AND GRANDPA