WEDNESDAY MARCH 29, 2017



GA…COMPOSTED HORSE MANURE…COME AND TAKE WHAT YOU WANT CALL FOR INFO…762-3848

GA…KUREG COFFEE MAKER…LARGE SIZE…WORKS GOOD…763-1459

FS…GAS BBQ GRILL…$20….SWAMP COOLER…$50…760-9368

FS…BREAKFAST NOOK STYLE TABLE WITH 2 STOOLS…$50…..BATHTUB RAIL…NEW IN THE BOX…$5…..GLASS CANISTER SET…$5…..WOODEN CALENDER…$5…..MISC FRAMES…VARIOUS SIZES……BROWN CEILING WITH WHITE FROSTED LIGHT…$15……760-2929…SEE AT 521 W. 3RD

LF…PET CARRIER FOR A MED SIZE DOG…..762-4902

INDOOR GARAGE SALE….119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE….HAVE NEW ITEMS….TABLE TOP STEREO WITH TURNTABLE…DOUBLE CASS….AM/FM….SMALL AIR COMPRESSOR…SMALL SAFE….BINOCULARS…..OTHER MISC ITEMS…OPEN AFTERNOONS FROM 1:30 – 5:30 PM

LF…MEDIUM PET CARRIERS/$ DONATIONS…FOR FERRAL CATS…CALL LORI FOR INFO 760-1645

LF…GOOD WORKING REAR TINE ROTOTILLER…..LF…GOOD WORKING GAS KITCHEN STOVE….LF…GOOD WORKING REFRIG….762-1900

LF…WORK AS A CAREGIVER…HAVE EXPIRENCE AND REFERENCES…QUALIFIED THROUGH THE STATE OF NEBRASKA..CALL FOR INFO….763-1060 LYNN

FS…BLACK ANGUS BULL CALF…1 DAY OLD…RANCH RAISED…..INTERNATIONAL 1486 TRACTOR…NEW TIRES AND RUNS GOOD…..308-430-0531

FS…MISC. VIDEO TAPES…50 CENTS EACH……..LF…BLUE HEELER DOG….760-1182 OR SEE AT 604 PARK AVE, LOT 2-HEMINGFORD

GA…9′ X 12′ AREA RUG…ORIENTIAL PATTERN…BIEGE AND BROWN…COME AND GET IT…762-7015

FOUND…SET OF KEYS AT WEST 3RD DOLLAR GENERAL STORE…COME BACK AND GET THEM