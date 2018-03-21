WEDNESDAY MARCH 21, 2018
HB…5TH AMEEVA…FROM GRANDMA
LF…LARGE MAN’S RECLINER…..763-1954
FS…2003 DODGE 3500…5.9 DIESEL…FLAT BED….RUNS GOOD…760-5543
HB….GEOFF…FROM GRANDPA ANGELO
LF…DIGITAL BOX FOR ANALOG TV…..762-1646—KAREN
FS…WHIRLPOOL WASHER AND DRYER SET…5 YRS OLD…CARBIO MODEL…ASKING $800…760-8903
FS…4 TIRES….265-70-R17..10 PLY…$20 FOR ALL….760-3042
HB…AMEEVA–5TH
FS…1971 FORD GALAXY…LOW MILES….NO RUST…INTERIOR GOOD….GOOD GLASS….CALL FOR INFO….762-2072
FS…LAURANCE LMS 350A FISH FINDER WITH GPS…DUAL TRANSDUCER…LOTS OF FEATURES…$150…..TOPPER FOR AN OLDER PICKUP WITH 8′ BOX…$25…760-8471
LF….PROTECH ALUM TABLE SAW WITH EXTENSIONS FOR OUTSIDE EDGE….HAND HELD ROUTER WITH BITS….SCREW TOGETHER VINYL GARAGE WINDOWS…..2′ X4′ FLAT SCREEN HD TV…..WIRE OR PLASTIC STACKABLE MILK CRATES…..SMALL CALLER ID BOX….ANYONE GOING TO UPSTATE NEW YORK…….760-1396
LF…GOOD CONDITION PROM DRESS…SIZE 24-26….308-458-7555
FS…SIZE LARGE, GRADUATION GOWN….760-1403
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