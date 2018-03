WEDNESDAY MARCH 21, 2018

HB…5TH AMEEVA…FROM GRANDMA

LF…LARGE MAN’S RECLINER…..763-1954

FS…2003 DODGE 3500…5.9 DIESEL…FLAT BED….RUNS GOOD…760-5543

HB….GEOFF…FROM GRANDPA ANGELO

LF…DIGITAL BOX FOR ANALOG TV…..762-1646—KAREN

FS…WHIRLPOOL WASHER AND DRYER SET…5 YRS OLD…CARBIO MODEL…ASKING $800…760-8903

FS…4 TIRES….265-70-R17..10 PLY…$20 FOR ALL….760-3042

HB…AMEEVA–5TH

FS…1971 FORD GALAXY…LOW MILES….NO RUST…INTERIOR GOOD….GOOD GLASS….CALL FOR INFO….762-2072

FS…LAURANCE LMS 350A FISH FINDER WITH GPS…DUAL TRANSDUCER…LOTS OF FEATURES…$150…..TOPPER FOR AN OLDER PICKUP WITH 8′ BOX…$25…760-8471

LF….PROTECH ALUM TABLE SAW WITH EXTENSIONS FOR OUTSIDE EDGE….HAND HELD ROUTER WITH BITS….SCREW TOGETHER VINYL GARAGE WINDOWS…..2′ X4′ FLAT SCREEN HD TV…..WIRE OR PLASTIC STACKABLE MILK CRATES…..SMALL CALLER ID BOX….ANYONE GOING TO UPSTATE NEW YORK…….760-1396

LF…GOOD CONDITION PROM DRESS…SIZE 24-26….308-458-7555

FS…SIZE LARGE, GRADUATION GOWN….760-1403