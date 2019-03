WEDNESDAY MARCH 20, 2019….FIRST DAY OF SPRING!!!

FS…SEARS CRAFTSMAN RADIAL ARM SAW….$275….762-1182

PILLARS FOR THE PARK….THURSDAY NIGHT AT 5 PM…FUNDRAISER AT SAM AND LOUIE’S….PORTION OF THE PROCEEDS WILL GO TO THE PILLARS FOR THE PARK

LF…CHIHUAHUA DOG FOR FAMILY PET…MALE OR FEMALE….760-5155

FS…ANTIQUE, WOODEN, 3- DRAWER DRESSER ON WHEELS…$300……BOOK SHELF…$40……6 STEEL FENCE POSTS…$20 FOR ALL…….FOUND…MCDONALDS CAP… CALL FOR INFO….762-5930

CHADRON FRIENDS OF PETS…LARGE GARAGE SALE…AT CHADRON FAIRGROUNDS….SATURDAY…APPROX. 8 AM TIL DONE….ALL PROCEEDS TO FRIENDS OF PETS

FS…CHOC. BROWN LEATHER TYPE LOVESEAT WITH RECLINERS…VERY NICE …$100….GLASS AND METAL COFFEE TABLE AND END TABLES…MATCHING SET…3 PIECES….MAUVE COLOR…$75 FOR THE SET……..402-335-0329

FS…OLDER ENTERTAINMENT CENTER WITH SIDE SHELVES IN A NICE OAK CABINET…57″ WIDE BY 54″ HIGH…WILL HOLD APPROX 40″ TV…MAKE OFFERS…….ALSO A LARGE WOOD CABINET…90″ LONG…28″ HIGH…GREAT FOR STORAGE OR WORK BENCH OR FOR HOLDING TOOLS….MAKE OFFERS…..760-0872

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…HOME OR GARAGE CLEAN UP…HELP MOVING…ETC……LF…OLD BIKES……760-8470

FS…NICE 4 DRAWER DRESSER……SWIVAL ARM FLOOR LAMP….760-4353

FS…OUTDOOR YARD BRIDGE…..6′ WITH 2 STEPS…NEEDS MINOR WORK…WHITE…CALL FOR INFO….760-6630