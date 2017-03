WEDNESDAY MARCH 15, 2017



FS…1970’S COBRA JET BLOCK AND CRANK…VERY RARE…$800…307-299-7097 IN ALLIANCE

LF…GOOD RUNNING SMALL CAR OR SM PICKUP…760-0347

FS…BREAKFAST NOOK SMALL TABLE AND STOOLS..$50…..ADULT SIZE WALKER AND FOLD UP STYLE WHEELCHAIR…$20 EACH…CALL ANYTIME 760-2929

FS…PICKUP TOPPER WILL FIT A 93 FORD…FIBERGLASS…GOOD SHAPE…$30……PICKUP RACK WITH TIE DOWN RAILS..$20……1993 FORD F250 4WD…NO TITLE OR CLUTCH…..PARTS ONLY…$400….760-9368…SEE AT 472 CODY

FS…RECLINER…MICROFIBER…IN VERY GOOD CONDITION…$100…LIKE NEW…762-9280

FS…LARGE BLUE RECLINER…VERY GOOD CONDITION….$500 OR BEST OFFER…..TAN COLOR COUCH…$35….BOOK SHELF…$10….762-5930

FS…COFFEE TABLE..20″ HIGH WITH OVAL SHAPE TOP …LIKE NEW…$75….SEVERAL MISC CORDLESS PHONES…760-4864

INDOOR GARAGE SALE….119 W 3RD…NEXT TO MASONIC TEMPLE OPEN AFTERNOONS…1:30-5:30 PM

LF…GREETING CARDS…BIRTHDAY CARDS…ANY MISC CARDS…ANY THEY CAN GET…DROP OFF AT SENIOR CENTER…..760-4455

GA…1 QUEEN BOX SPRING…LOW PROFILE….. GOOD CONDITION…CALL BRUCE AT 760-3499…SEE AT 1011 W 3RD

GARAGE SALE….THURS…1-5….FRI…SAT..SUN….9-5…H-11 TOWER PLAZA HAVE LOTS OF MISC ITEMS…762-3816

FS…GAS KITCHEN STOVE….5TH WHEEL COMBO PLATE FOR CAMPER OR TRAILER….ANTLER LAMPS…760-5158 IN ANGORA

LF…MOUNTAIN BIKE WITH MOTOR….760-6265