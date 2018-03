WEDNESDAY MARCH 14, 2018

FS…NEW PROPANE BBQ GRILL….762-2548

GA…LOTS OF ITEMS…DECORATIONS…DISHES…TOWELS…ETC…JUST COME AND TAKE WHAT YOU WANT…..419 CHEYENNE–ALLIANCE

LF…JUMBO SIZE SILICONE MUFFIN PANS…..762-5689

FS…2 LOW PROFILE TIRES…..235 -45- 17…$10 EACH….308-765-2016

LF…SOMEONE TO DO CEMENT WORK ON A DRIVEWAY….760-8018 LEAVE MSG

FTC FOR DO NOT CALL…1-888-382-1222

LF…ALFALFA SEED, COTTON BAGS…..PLEASE CALL 308-430-3602….308-430-1322

STORAGE UNIT SALE…..BEHIND SUBWAY…UNIT #38…STARTING AT 11 AM TODAY AND MAYBE TOMORROW…..2-SMALL BOYS BIKES…$10 EACH…1-ADULT SIZE BIKE…$15…763-8968

FS…MOTORS AND TRANS….1995 4.6 V8…1988 3.8 V6…WORKING CONDITION….$250 EACH….760-4950

FS….CHEST STYLE FREEZER…MEDIUM SIZE…..WORKS GOOD…..UPRIGHT KENMORE FREEZER…APPROX 15 CU FT…WHITE…BOTH READY TO USE….$150 EACH….760-6600

FS…BEARDED DRAGON…COMES WITH CAGE…FOOD…ETC…763-8336

LF….TV WITH BUILT IN VHS/VCR…..762-3300 BEFORE 11 OR THURS AM

LF…GOOD WORKING BUNN COFFEE MAKER….763-1459

FS…BRONCOS TICKETS…ALL HOME GAMES….4 SEATS….760-7577

LF…LT 265 70 R17 TIRES WITH LOTS OF MILES LEFT…308-458-7621

LF…GOOD USED MOUNTAIN BIKE….ODD JOBS OF ANY KIND…CALL 760-8470

HB…BY LOLA

HB…SENNA

HA…5TH…ERMA AND BRANDON