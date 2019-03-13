WEDNESDAY MARCH 13, 2019
GORDIE WILL SPEAK APRIL 5…5:30 PM… AT KNIGHT MUSEUM ON PONY EXPRESS
7TH STREET DANCE STUDIO WILL CLOSED TODAY
HB..ERIC
LF…. “SPEEDWAY MOTORS” CATALOGS….FROM THE 70’S-80’S-90’S… 760-1396
HB…JIM….79TH TODAY FROM THE FAMILY
HB…JAMIE
PARKER….WILL CLOSE AT 11 AM TODAY…BACK AT 7 AM FRIDAY
1ST NATIONAL BANK WILL CLOSE AT NOON….OPEN AT 10 AM THURSDAY WEATHER PERMITTING
EAGLES CLOSED TODAY….OPEN, WEATHER PERMITTING, ON THURSDAY
IMMANUAL LUTHERAN… NO EVENTS TONIGHT
SPECTRUM….LIMITED INTERNET
THANKS FROM ERIC…POOR VISIABILITY IN CHADRON AND CHADRON STATE PARK….HB…BARB ON THURSDAY
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