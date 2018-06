WEDNESDAY JUNE 6, 2018

FS…5- BOAR FEMALE GOATS….763-1539…WILL DELIVER IN ALLIANCE AND HEMINGFORD AREA…CAN SEND PICTURES

LOOKING FOR COUPLES TO HELP FORM A DANCE CLUB…WOULD HAVE 9 DANCES PER YEAR AT EAGLES…DUES WOULD BE COLLECTED…CALL JOHN MILLER…760-8145 IF INTERESTED

FS…2 PAIR NEW SHORTS…SIZE 38…$10 EACH…..ALSO 2XL WRANGLER SHIRT..$25….308-778-7446

FS…SOLID WOOD EXTERIOR DOOR….36″ X 79 3/4″.. WITH BRASS HINGES AND KNOB…$10…762-2516

LF….FLAT PIECE OF LINEOLEUM OR LINOLEUM FLOOR SQUARES….762-8092

FS…LARGE BLUE RECLINER…$500…COUCH…$35…BROWN RECLINER…$100…….LF…ODD JOBS OF ANY KIND….762-5930

FS…GEORGE FOREMAN GRILL…$50……763-1954

FS…MISC PLANTS…….FIRST 15 WILL RECIEVE A FREE PLANT….ALSO HAVE MOUSE MELLON STARTERS……720 MISSISSIPPI UNTIL 4 PM TODAY

COLLECTION BASKET….WILL BE CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE DUE TO WATER LEAK

LF…MASSY HEADER, MODEL 1859 TO FIT A 510 COMBINE…FULL OR STUB WITH OR WITHOUT PICKUP….308-874-4451

LF…GOOD USED WEDDING RING SET…SIZE 5-5 1/2……760-4353

FS…MATCHING SET COUCH AND LOVESEAT…FLOWER PATTERN….MAKE OFFERS….LF..LONG CURTAIN ROD…..MSIC LAWN CHAIRS…308-760-7772

SENIOR CENTER….BUNCO ON JUNE 15TH…..STRING ART ON JUNE 14…CALL ANGIE TO RESERVE YOUR SPOT…762-1293….LINE DANCING ON THURSDAYS….10 AM AND 3 PM…TAI CHI ON MONDAYS….CHAIR YOGA ON TUESDAYS….BINGO WEDNESDAYS……..MAGNIFICANT BRUNCH AT HOLY ROSARY CHURCH BASEMENT…ALL LADIES WELCOME….SAT. JUNE 9 AT 9 AM….CALL 762-3096 FOR INFO

LEFT A BUCKET AND SPADE AT CAR WASH ON CODY….PLEASE RETURN…ALSO LOOKING FOR MISC CARPET PIECES….760-2147

FS…STANLEY FRAMING NAILER WITH EXTRA NAILS…$100…….WAGNER POWER PAINT ROLLER…$30……12′ X 2 1/4′ X 3″ H-BEAM…$50……3 PIECE LUGGAGE SET…$30……GIVE AWAY…FLYING PLUM BUSHES…NEED TO COME DIG AND FILL THE HOLE…..762-1182

FS….VERIZON SAMSUNG FLIP PHONE….NEEDS ACTIVATED….$30…CALL 763-1388

FS…MEN’S 26″ MONGOOSE MOUNTAIN BIKE…..COLEMAN PORTABLE GRILL WITH CASE, WITH EXTRAS…….6′ X 6’X 4′ CHAIN LINK DOG PEN…..YAMAHA KEYBOARD WITH STAND…..760-5040

HA…19TH….ANTHONY AND BETH–TUESDAY

FS…10-MECURY DIMES….FROM THE 30’S-40’S…$20 FOR ALL….OLD BLACK BEAUTY, PENNY BANK…SOLID IRON….$20…..763-8738