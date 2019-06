WEDNESDAY JUNE 5, 2019

GARAGE SALE….SATURDAY…7:30 AM – 1 PM…..1840 NIOBRARA…HAVE YARD ORNAMENTS…GAMES…CLOTHES….ITEMS FROM 3-FAMILYS

FS…2 KIDS MOTORCYCLES….1-ELECTRIC..$200….1-2-STROKE…$350…CALL AFTER NOON….760-6089

FS…RANGE HOOD…BRAND NEW IN BOX….ALMOND COLOR…WITH LIGHT…30″…$10….760-3305

HB…BETTY

RUMMAGE AND BAKE SALE….ALLIANCE E-FREE CHURCH…611 CODY AVE…..FRIDAY..3-7…… SAT…8-NOON….LOTS OF MISC ITEMS..ALL ARE WELCOME

FS…DORM SIZE REFRIG…..CRAFTSMAN TOOLBOX…760-2311

FS…2-STRING TRIMMERS….1-8″ CORDLESS….1-11″ ….FERTILIZER SPREADER…READY TO USE…..760-2408

LF….WEED SPRAYER…1-3 GAL SIZE…….FS…2-CLOTHES LINE POLES…CALL FOR INFO….762-4583

LF….RUHBARB….WILL COME PICK…..760-4455

LF….LONG SLEEVE WHITE COTTON SHIRTS…LARGE SIZE OR LARGER……NEEDING LOTS OF RED BRICKS…..CAST IRON PARK BENCH FRAME…WOULD TAKE A CONCRETE BENCH ….760-1396

FS…OLDER SCHWIN BIKE WITH WHITE WALL TIRES…CROME FENDERS…….FS..27″ 12-SPEED BIKE….MAKE OFFERS ON BOTH…SEE AT 1012 PLATTE……..LF…ODD JOBS OF ANY KIND…..760-8470

HB…BETTY….FROM AND ROXI AND THE GANG

LF….ODD JOBS OF ANY KIND….308-760-5038

GIVING AWAY….1328 SHERIDAN…….NICE SINK…48″ X 54″ CHAIR PROTECTOR….10′ WOOD TABLE…..3 TEER SHELF…….FS…TV STAND….FOOD SLICER….762-6909

FS…4 CHESAPEAKE RETREIVER PUPPIES….9 WKS OLD…WILL BE GOOD HUNTING DOGS…3-MALES…1-FEMALE…BROWN AND WHITE…$250 OBO…..308-760-7473

HB…GRAYSON…FROM GRANDMA AND GRANDPA

FS…2012 MODEL CEMENT MIXER …CLEAN AND GOOD CONDITION…..JOHN DEERE LAWN TRIMMER….760-5193 CALL AFTER 2 PM

BOX BUTTE CO VETERANS OFFICE CLAIMS CLINIC…WED. JUNE 12…9 AM TO 6 PM AT KNIGHT MUSEUM…ALL VETERANS WELCOME TO COME AND FILE CLAIMS…GET INFO….MEDICAL EXAMS….VETS SERVICE OFFICERS WILL BE ON HAND….CALL 762-4154 FOR INFO