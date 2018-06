WEDNESDAY JUNE 20, 2018

HA…JIM AND PAT–54TH

FS…TV ANTENNA….AM/FM/CD RADIO….WOULD TRADE FOR A PS-1….760-5155

FS…LARGE MEN’S RECLINER…$50….760-2212

FS…LAWN MOWER OR ATV HYDRUALIC JACK…$75…760-0829

FS…GEORGE FOREMAN ELECTRIC GRILL…REDUCED TO $40…WORKS GOOD….763-1954

FS…14 CT GOLD WEDDING BAND WITH 3 DIAMONDS….NEED TO SELL ASAP FOR LOW $…760-4353

FS…1/2 PRICE PLANTS….REDUCED PRICE CONCRETE BENCHES…STEPPING STONES…S.OME VEGGIES…WILL TAKE SR. CITIZEN COUPONS….TIL 4 PM TODAY AT 720 MISSISSIPPI

HA…54TH…TO PAT AND JIM

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…YARD WORK…PAINTING….CALL ANYTIME…FS…..$37 IN CANADA $….WOULD SELL FOR $15…WORTH $28 IN US $…763-9538

FS….FAKE LEATHER COUCH…BIEGE…GOOD SHAPE…$75 OBO….WASHER AND DRYER…RUNS OK…$75 FOR THE PAIR OBO….CAST IRON CAMPING SKILLETS…POTS AND PANS…$50……XL WIRE DOG CRATE..$30….SMALL WINDOW AC…$50…..760-4158…. 2 MILES EAST OF ANGORA….WOULD MEET IN ANGORA

FS…SURROUND SOUND HOME THEATER…..1979 CORVETTE..RUNS GOOD…..308-225-2101 NOON OR AFTER 5 PM

LF…ODD JOBS OF ANY KIND…MOWING…ETC…..763-1245

HB…ANGIE…..”20 SOMTHING”…FROM MIKE AND THE GANG!

LF…ODD JOBS OF ANY KIND………FS…RAINBOW BUNK BED WITH SLIDE AND LADDER…$100….308-641-3774…308-629-7043

FS…MURRAY 2-STROKE ROTOTILLER….2 HP…10″…RUNS GOOD…$75…760-1125

HB…LARAMIE–8TH…..HB…KARLA…STARLA…LOTS OF OTHERS ON FRIDAY

HB…CHRISTEN

FS….2 BOATS…WITH TRAILERS AND MOTORS…65 HP JOHNSON…35 HP EVENRUDE…BOTH START….BOTH FOR $1500….SEE AT 712 DAKOTA

FS…3 STRAW BALES……ALUM STORM WINDOWS…..MISC WOOD WINDOWS….GROCERY CART MADE INTO CHAIR…..CAT TAILS READY TO PLANT IN POND…..MAYTAG DRYER WITHOUT PIGTAIL….$25….SEE AT 711 YELLOWSTONE….308-458-7410

FS…NICE FALL COLOR DISHES…$1 EACH……ENGLAND CORSAIR COUCH…LIKE NEW…MAKE OFFER……WICKER LOVESEAT…CHAIR AND BASKET SET….$100 FOR THE SET…..308-458-7519

FS…4- LEG, ANTIQUE MILK STOOL….SEE IN BEREA