WEDNESDAY JUNE 19, 2019

LF…GOOD USED PUSH MOWER OR RIDING MOWER FOR LOW $….FS….MISC CANNING JARS…760-3234

CARHENGE…ROCK PAINTING WORKSHOP…NOW TIL 1 PM…ALL ARE INVITED TO ATTEND

FS….MEDIUM SIZE BOOK CASE…..SMALL ENTERTAINMENT CENTER WITH STORAGE DRAWERS……SMALL END TABLE WITH DRAWER…..SMALL PAPER SHREDDER….$15 EACH…..DECK CHAIRS $5 FOR ALL……760-8150

ALL ENCOURAGED TO COME TO TERRY’S AT 10:30 THURSDAY…TO SUPPORT THE VETERANS HONOR FLIGHT

FS…2001 MECURY SABLE…122K MILES…2-NEW TIRES…RUNS GOOD…NICE INTERIOR…..$1000 OR BEST OFFER…762-9378

LF….WINDOW SIZE AC….760-2858-ASK FOR PENNY

FINAL MEETING FOR AHS CLASS OF 79 REUNION….TONIGHT AT VFW…6 PM…CALL CHERYL….762-4644 FOR INFO…REUNION WILL BE JULY 12-13

FS…28″ HYPER BIKE…21 SPD…NEW REAR TIRE…TWIST GRIP SHIFT…LIKE NEW…$125…READY TO RIDE…760-2408

FOUND NEW…VHS TAPE…”JINGLE ALL THE WAY”…..FS…1991 FORD RANGER PICKUP…2 WD…6 CYL…HAS A WATER LEAK….$300…CALL FOR INFO……763-8738