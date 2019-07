WEDNESDAY JULY 3, 2019

FS…FLOP EAR RABBIT WITH CAGE…$30…1-2 YRS OLD…….LF…MISC YARN OF ANY KIND AND COLOR TO MAKE QUILTS….763-1778

FS…ROCKER/RECLINER….BURGANDY…LEATHER AND VINYL…GOOD CONDITION….$50….762-4583

FS…4 CORVETTE RIMS…$80…….KIDS SMALL CHEST PROTECTOR FOR MOTORCYLE RIDING…….2007 SKIDOO JET SKI…SEATS 3…LOW HOURS WITH TUBES…SKI BOARDS…LIFE VESTS…WITH TRAILER…READY TO HIT THE WATER….1998 OLDS REGENCY…NO TITLE…PARTS ONLY….$300 CASH….762-6704 OR 760-9245

FS…5 DRAWER WOOD DRESSER…$20……KIDS POWER WHEEL RACER…ELECTRIC…12 V…SEATS 2 KIDS…WITH HELMETS…CHARGER…BATTERY GOOD…$100….760-8055

LF…SASUAGE PRESS….762-2566

FS…SOFA AND LOVESEAT…$75 FOR THE SET….SEE AT 1003 CHEYENNE…763-1539

FOUND…NICE BASEBALL GLOVE IN ALLIANCE….IDENTIFY AND CLAIM…CALL 763-8738

LF…REAR MOUNT BABY CARRIER FOR A BIKE….760-3264

LF…RAILROAD SPIKE…760-0314

FS…NICE DINNING TABLE AND 4 CHAIRS….762-3333