WEDNESDAY JAN. 9, 2019

FS…TWIN SIZE ROLL AWAY BED…$5…..10-CANNING JARS…VARIOUS SIZES…$5……FERTILIZER SPREADER…$2….763-8968

FS…WOOD KITCHEN TABLE WITH METAL LEGS… WITHOUT CHAIRS…$10…..VERY NICE LADIES WHITE GOLD WEDDING RING SET…SIZE 6…$150….760-4353

FS…4- LARGE TOTES OF WOOLRICH FABRICS…MOSTLY COAT FABRICS…GORE TEX…THINSILATE…ALL COLORS…$50…FOR ALL OF IT….760-0764

GA…SEVERAL HARDBACK…RUSSIAN BOOKS AND RUSSIAN TYPEWRITER……GA…AREA RUG…SOME STAINS…STILL USEABLE….COME TO 1328 SHERIDAN AVE……762-6909

FS…DVD MOVIES…VHS MOVIES…ALL TYPES…$1 EACH…..ALL STAR WRESTLING MOVIES…$2 EACH….NICE DROP LEAF TABLE WITHOUT CHAIRS……LF…HOUSE CLEANING JOBS……308-458-7544

LF…MISC HANDYMAN JOBS FOR ELDERLY FOLKS….HAVE FLOORING AND CARPET LAYING EXPERIENCE…CALL BILL…308-760-4898