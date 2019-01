WEDNESDAY JAN. 30, 2019

HB…JOE

FS…ROLL AWAY BED FRAME….14 -CANNING JARS…VARIOUS SIZES….$3 EACH….763-8968

LOST JACKET…..BLACK WITH GE ON SIDE….WITH LIGHT PEN STRIPES…SIZE 2XL….MAY HAVE BEEN TAKEN FROM THE MS GYM…..CALL ….760-0684

FS…LARGE SIDE BY SIDE REFRIG WITH ICE MAKER…$150..WORKS GOOD……2-BRASS BEDS…$50 FOR ALL…POOR CONDITION…..OLD HANGING STYLE STOP LIGHT….$100…..762-3766

LF…GOOD USED PELLETT STOVE TO HEAT APROX. 2000 SQ FT…PLEASE CALL …308-765-4260

FS…WINE BOTTLE HOLDER…WILL HOLD 5 BOTTLES…$50….762-4583

FS…TWIN SIZE REVERSIBLE COMFORTOR….NEW…NEVER USED…$9…….FS…NICE KIDS SEAT WITH JEWELRY BOX….308-458-7519

HB…DONALD HOOPER WILL TURN 100 FEB. 6….CAKE WILL BE SERVED AT VFW FROM 2-4 PM….SEND CARDS TO 2421 PETERSON COURT…APT. 102…ALLIANCE NE.. 69301

FS…QUEEN SIZE, ADJUSTIBLE CRAFT MATIC BED….WORKS GOOD…NEED TO SELL ASAP….WILLING TO MAKE A DEAL….COME LOOK AND MAKE AN OFFER……762-3709

FS…NEW PAIR OF WORK BOOTS….GEORGIA BRAND….SIZE 11.5 WIDE…ASKING $50…CALL FOR INFO….308-430-1322…CAN SEND PICTURE

FS…ANTIQUE, 3 DRAWER, WOOD DRESSER…ON WHEELS…..BOOKCASE….762-5930