WEDNESDAY JAN. 2, 2019….HAPPY NEW YEAR!!!

MOVING SALE….411 LANE ONE…GOOD SAM….NICE COUCH AND MATCHING CHAIR..$275……ROCKER/RECLINER…..END TABLES….MICROWAVE….KITCHEN ITEMS….HOUSEHOLD ITEMS…OPEN NOON TO 3 PM…EACH DAY….760-2376…762-9280

LF…Wii GAME SYSTEM WITH ALL CORDS AND CABLES….308-629-1270 OR 612 GRAND

BLOEDORN LUMBER…BEN MOORE PAINT…$7 OFF PER GALLON…INDOOR PROJECTS START HERE

HB…DUSTIN–SATURDAY

FOUND….DRONE IN EMPTY FIELD ACROSS FROM BERAN CHRUCH…18TH AND EMERSON….CALL 762-2121

HB…VICTOR–NEW YEARS DAY

FS…2 -WOOD LADDERS….6’…10’…$3 EACH……763-8968

HB…WAYNE–FROM DAD

HB…2ND TO HENLEY–FROM GRANDMA

GA…2-KITTENS…13 WKS OLD…NEED GOOD HOMES….762-4537

FS…LIKE NEW.. BLUE RAY DVD PLAYER WITH 3 MOVIES…$40….NEW CRAIG PORTABLE CD PLAYER…$20……LF…HOUSE CLEANING JOBS…CALL FOR INFO….308-760-7696

FS…NEW SHOWER CHAIR WITH PADDED SEAT AND BACK…SIDE HANDLES…$5…..308-458-7519

FS…VIRTURAL REALITY HEADSET FOR IPHONE OR SAMSUNG…$10…..NEW DIGITAL POWERED ANTENNA IN BOX…$20……2 LARGE WICKER CHAIRS…INDOOR OR OUTDOOR USE…$15……BLACK, LEATHER HARLEY DAVIDSON JACKET…$85….308-672-8689

FS…CHEST FREEZER…$75….WORKS GOOD….WOULD NEED TO HAUL AWAY YOURSELF….762-2854

FS…MISC VHS MOVIES….LADIES SIZE 14 DRESS PANTS AND JEANS….HARD COVER COLLECTIBLE COOKBOOKS….OLDER COMPUTER SOFTWARE…LIGHTED GARLAND….CALL FOR INFO….760-4864

FOUND…..LARGE WHITE CAT….DECLAWED….487-3494