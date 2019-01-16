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WEDNESDAY JAN. 16, 2019

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WEDNESDAY JAN. 16, 2019

 

 

HB….BRENDA….FROM BRIAN

SENIOR CENTER…BUNKO FRIDAY….MLK FOOD DRIVE BRING ITEMS TO SENIOR CENTER JAN. 16-25…762-1293 FOR INFO

FS…OSTER BRAND KITCHEN MIXER/FOOD PROCESSOR WITH ALL ATTACHMENTS…WORKS GOOD….$50…760-7065

HB…AMANDA

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HB…SAM

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ALLIANCE E – FREE CHURCH HAS CANCELLED AWANA TONIGHT DUE TO FLU OUTBREAK

FS…11 CANNING JARS..VARIOUS SIZES…….ROLLAWAY BED….$3 EACH….763-8968

HB…SAM…FROM PAM AND TERRY

GA…MISC SCRAP LUMBER…ALL SIZES….762-4683

LF…IPAD TABLET…LARGER SIZE…..760-8470

FS…5 SILVER EAGLES…1 OZ….$22 EACH….IRA APPROVED…CALL ED AFTER 1:30 PM…..763-8738

LF…2-SETS OF 60″ SCAFFOLDING…..760-8471

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