WEDNESDAY JAN. 11, 2017

FS…TOW BAR…$50…760-9368

FS…WHITE KENMORE ELECTRIC RANGE..LOTS OF FEATURES…$200…CALL 760-7820

FS…7 BOXES OF NEW WOOD LAMINATE FLOORING…EACH BOX WILL COVER APPROX 25 SQ FT…$225 FOR ALL…..760-7083

HAM RADIO EXAM WILL BE GIVEN IN ALLIANCE JAN. 21 AT KNIGHT MUSEUM…NOON TO 3 PM…CALL FOR INFO…763-8656

FS..OLDER 27″ COLOR TV…WORKS GOOD…$20….762-8555

FOUND…GLASSES …CLAIM AT POST OFFICE

LF…SHITSHU DOG…..MALE….WHITE OR BROWN…762-1868

FS…LIKE NEW FLAT SCREEN TV….$100…..VCR/DVD…$100….KAROAKE MACHINE…$10….629-1178

LOST….BLUE IPHONE….762-1772

LF…SMALL MINI LOAF BREAD PANS….NOT ALUM…….LF..POKEMON CARDS…..308-458-7410

LF…SM. 5 GAL AQUARIUM….FOR A RESIDENT A GOOD SAM….HAVE ALL THE ACCESSORIES……HB..LEROY…..762-4723