WEDNESDAY JAN. 10, 2018

GA…CHEST FREEZER….WORKING CONDITION……760-4464

FS…SET OF 4 LIGHT TRUCK SNOW TIRES.. P275 65 R18 LT…$150 FOR THE SET…LOT OF MILES LEFT….763-1383

COLLECTION BASKET IS NOW OPEN FOR 2018…THURS AND SAT…9 AM -3 PM…9TH AND BIGHORN

PILLARS FOR THE PARK….JAN 13…10 AM AT SUNKEN GARDENS…$30 FOR ADULTS…$20 FOR STUDENTS….CALL ANGIE…760-5714

LF….LIVE CAT TRAP……762-1320

FS…2010 CHEV SILVERADO…1/2 TON…4WD PICKUP…LOADED……ANTIQUE KITCHEN TABLE WITH 2 CHAIRS..APPROX 4 FT SQUARE WITH SEVERAL LEAVES…..LADIES COMPOUND BOW……760-1005

FS…FAT TIRE BIKE…26″….READY TO RIDE…..$100……..FS…2-26″ REGULAR MOUNTAIN BIKES……..LF…ODD JOBS OF ANY KIND….SEE AT 1012 PLATTE…..760-9959

LF…RAMP FOR A PICKUP TO LOAD A HANDICAP CHAIR THAT FITS INTO A HITCH….LF…ANY HANDICAP MOBILITY ITEMS…CHAIRS…ETC…760-8036

FS…LADIES HIGH HEEL SHOES…3-4″ HEELS….2 PAIRS..$20 EACH….VTECH CORDLESS PHONE WITH ANSWER MACHINE…$20……LF…LID WITH LIGHT FOR 20 GAL FISH TANK OR FISH TANK ACCESSORIES……760-7772

GA….TUBE STYLE TV FOR PARTS……..LF…UPRIGHT FREEZER….762-1412

LF…6″ MAGIC SHEET THAT FITS INSIDE THE PIPE OF A WOOD BURNING STOVE…..760-8821

FS….MISC PAIRS OF ICE SKATES…..CALL FOR INFO….762-5821