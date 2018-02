WEDNESDAY FEB. 28, 2018

LF…FEMALE, BROWN AND WHITE, CHIHUAHUA THAT NEEDS A GOOD HOME…….LF…GOOD USED RECLINER……763-1954

FS…GE ELECTRIC STOVE…$100…….FS..ESTATE BRAND REFRIG…$175…..VITAMASTER TREADMILL…$100…762-4448

FS…BLACK, BULL, ANGUS BABY CALF….308- 430-0531

HB…ADEN–FEB. 29……..FS…BIRD CAGE …FISH TANK…MAKE OFFERS…760-7580

FS…4-TIRES…225-60-R16….$50 FOR THE SET….487-3468

LF…MOUNTAIN BIKES….ANY CONDITION…….LF…ODD JOB OF ANY KIND…CLEAN UP…HELP WITH MOVING…ETC….HB..JOHNNY….CALL FOR INFO….760-8470

FS…CRAFTSMAN CHAIN SAW…..$45…….760-5040