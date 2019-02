WEDNESDAY FEB. 27, 2019

HB…MIKE E. FROM BLANCHE

LF…”HARVEST MOON” GAMES FOR WII AND GAME CUBE….STOP AT 612 GRAND AVE IN ALLIANCE…. OR CALL 308-629-1270

HB…TIANNA

FS…ANTIQUE 3 DRAWER DRESSER ON WHEELS…FROM THE 1940’S….$300 OR BEST OFFER…….BOOK SHELF…$40….METAL WARDROBE….$100……CALL FOR INFO……762-5930

LF…ICE FISHING SLED….762-3172

LF…LARGER SIZE COMPUTER TABLET…IN GOOD WORKING CONDITION…..LF…OLD BIKES IN ANY CONDITION…760-8470

HB….MIKE ESSAY…..FROM BILL AND THE HEE HAW GANG

FS….METAL COAT LOCKER……4-MIRRORS..3- WALL AND 1 FOR A DOOR…..ELECTRIC MEAT GRINDER….ELECT CROCK POT…MISC HOUSEHOLD ITEMS….MAKE OFFERS….762-4948

FS…2003 DODGE 3500 WITH CUMMINS DIESEL…4 WD…FLATBED… 6 SPD MANUAL…MOTOR REBUILT IN 2013…ASKING $14K…….760-5543

FS…VERSA. MODEL 4200, PRESSURE WASHER WITH 100′ REEL OF HOSE….READY TO USE….$2500…..308-458-7489-HEMINGFORD

FS…LADIES…SIZE 8.5-9 MOTORCYCLE BOOTS…NEVER WORN…$30…CALL FOR INFO….760-1122