WEDNESDAY FEB. 22, 2017



FS…4-OAK WHEAT BACK CHAIRS….NICE NATURAL FINISH…$75 EACH CALL 762-4352

FS…METAL PICKUP TOOLBOX…FULL SIZE…$10….FS…1990 PONTIAC GRAND AM….RED…NEW TIRES…RUNS GOOD…SEE AT 472 CODY…$600…CALL FOR INFO…..760-9368

LF…HEATER VENT COVERS….760-4689

FS…LAZY BOY ROCKER/RECLINER….TAN COLOR…PRICE DROPPED TO $100….763-8794

FS…3-NEW FIRE PROOF HEARTH RUGS…NEW IN PACKAGE…MAKE OFFERS….762-3096

FS…NICE SPINET PIANO….CALL FOR INFO……GA…LOTS OF MISC BOXES…GOOD FOR STORAGE OR MOVING…..760-5314

FS…COLEMAN POWERMATE GENERATOR…1850 WATTS…WORKS GREAT…$75…760-5944

ST AGNES DRAWING…POSTPONED TO MARCH 2ND…AT WESTSIDE EVENT CENTER….5:30 PM

INDOOR GARAGE SALE….119 W 3RD…HAVE SOME NEW ITEMS…1:30 TO 5:30 PM DAILY

LF…SMALL SQUARE STRAW BALES….NEED 8-10….763-9350

FS…LITTLE BOYS SNOW BOOTS…TODDLER SIZE…$10… 629-1516

FS…LOVE SEAT..$75…..LAZY BOY RECLINER..$50…..TEXT AT 763-8440 OR CALL LATER TODAY

FS…32″ FLAT SCREEN TV WITHOUT REMOTE…ASKING $50……LF…ODD JOBS OF ANY KIND…SNOW REMOVAL…HELP WITH MOVING…YARD WORK…GUTTER CLEANING…ETC…629-1143 OR 629-7043

FS…3- 8-SPOKE RIMS…15″ WILL FIT CHEVY…$5 EACH….GAS POWERED WEED EATER…WORKS GOOD…$20…….DIABETIC SHOES…BLACK…SIZE 8….ASKING $25…762-3816

LF…GOOD RUNNING TOYOTA CAMARY…2000-2001 MODEL…CALL 308-279-0906