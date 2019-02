WEDNESDAY FEB. 20, 2019

FS…JOHN DEERE MODEL 325 RIDING MOWER…REBUILT 48″ DECK…RUNS GOOD…WINTER PRICE $1200…..SHOP MANUALS FOR 89 SUBURBAN…82 JEEP AND 81/82 KAWASAKI KZ1000/1100 MOTORCYCLE… MAKE OFFERS……..TO GIVE AWAY…. FREEZER JELL PACKS….762-4411…760-4552

FS…METAL COAT LOCKER……4-MIRRORS–1 FOR A DOOR AND 3 FOR WALLS….ELECTRIC MEAT GRINDER……ELECTRIC CROCK POT…..OTHER MISC HOUSEHOLD ITEMS…..MAKE OFFERS……762-4948

FS…12 ELECTRIC GUITARS….$100-$700…..ALL READY TO PLAY….760-6089

FS…1991 FORD RANGER PICKUP WITH LOTS OF SPARE PARTS…EXT CAB….2 WD…6 CYL…AUTO….DOES HAVE A WATER LEAK…..ASKING $500 FOR ALL…..763-8738

FS…TWIN BED COMFORTOR…NEW INEVER USED….REVERSIBLE…$9 OR BEST OFFER……MISC THROW PILLOWS….MAKE OFFERS……LF…1-2 BAGS OF ZUCHINNI AND DEER SALAMI….308-458-7519