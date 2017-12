WEDNESDAY DEC. 6, 2017

GARAGE SALE…324 E 3RD…IN THE OLD UPHOLSTRY SHOP…THURS…FRI…SAT…9-5 ALL 3 DAYS…. XMAS ITEMS…KNICK KNACKS….HOUSEHOLD ITEMS

FS…NICE CHAIR AND OTTOMAN…..760-1671

PLEASE SIGN UP FOR CHRISTMAS FOOD BASKETS BY WED. DEC. 13..SIGN UP AT COM. ACTION….WIC…HUD OFFICES……CALL FOR INFORMATION MICKEY…..762-5454……..FOR SALE…2- LIKE NEW TWIN SIZE MATTRESSES…762-5454

HB…GLEN–90TH

HB…LEVI

HB…BY LOLA

FS…TOW BAR….DORM SIZE REFRIG…$20 EACH…….SM. UTILITY TRAILER TO PULL BEHIND A GARDEN TRACTOR…$40…..763-8968

FS…UNIVERSAL RECEIVER HITCH FOR A CAMPER…MOUNTS TO YOUR FRAME…ADJUSTIBLE….$75….760-8471

HIGHLAND PARK….BLOOD DRIVE JAN 2 IN CHAPEL…10-4 PM…GO TO REDCROSSBLOOD.ORG TO SIGN UP…FREE T-SHIRTS WHILE THEY LAST…SELLING TICKETS FOR 1/2 HOG…DRAWING DEC. 10TH…CALL 760-2686…OR SEE DEE DEE ON FACEBOOK

LF…BLUE HEELER DOG….308-279-2108

LF…JOHN DEERE D, DIE CAST TRACTOR….762-2072

FS…MTD RIDING MOWER….AIR COMPRSSOR….JIG FOR TABLE SAW…..DELTA 12.5″ WOOD PLANER….NICE MENS DIAMOND RING….762-4411….760-4552

FS…2- GIRLS BIKES….1-HUFFY..1- MONGOOSE…PINK COLOR…16″…PLENTY OF GOOD USE LEFT….$25 EACH…760-0829

FS…MISC CHRISTMAS ITEMS…SMALL AND LARGER HAND TOWELS…6 OVEN MITTS….TABLE CLOTHS….4 PLACEMATS….ALL CHRISTMAS THEME…MAKE OFFERS……..ELVIS MONOPOLY GAME….SEQUENCE GAME…..LIGHTED SANTA OUTDOOR DECORATION……MISC HAND LOTIONS…ETC….762-5085…611 POTASH

FS….LARGE CHINA HUTCH…SOLID WOOD…2 PIECE…WITH ETCHED GLASS WITH DRAWERS ON BOTTOM…$500…….DINNING TABLE WITH 4 CHAIRS AND CAPT CHAIR AND 2′ LEAF….$50….760-2929

FS…FISH TANK……760-7580

FS…HITCH AND RECEIVER…$195…..RIDING MOWER…$200…..LOOKING FOR NATIONAL GEOGRAPHIC MAGIZINES…..760-0076