WEDNESDAY DEC. 21, 2016

FS…OLDER STYLE …27″ COLOR TV…$20…..SMALL DECORATED CHRISTMAS TREE…$5……762-8555

FS…PAIR OF LIKE NEW 501 LEVI’S..SIZE 42-30 LENGTH..$25….13″ COLOR TV WITH REMOTE…WORKS GOOD…..760-6227

FS…2 SLEEPING BAGS…READY TO USE…2-OZARK TRAIL FOLDING CHAIRS..LIKE NEW….4-TOTES AND BOX OF MISC. YARN…..629-1431

FS…FRIDGEAIRE STACKABLE WASHER AND NAT. GAS DRYER….$200….PLEASE CALL 308-430-3284

SENIOR CENTER CHRISTMAS PARTY….12:30-2:30 FRIDAY…ALL ARE WELCOME….REFRESHMENTS SERVED

FS….TOW BAR…$50….760-9368

LF…SMALL FISH TANK….605-545-3268

LF…YOUTH SIZE ALLIANCE BULLDOG FOOTBALL JERSEY…760-4576

FS…PICKUP BOX TOOL BOX…FULL SIZE…..DELTA BRAND….SINGLE LID…$50….219-252-9128–IN ALLIANCE

BRUCE FURNITURE WILL CLOSE AT 3 PM SAT…CLOSED SUN AND MONDAY TO GET READY FOR DECEMUARY SALE

LF….CPAP MACHINE….762-6909

LF…GOOD WORKING, SMALL SIZE, WET/DRY SHOP VAC……GA…CATS AND KITTENS… ALL SIZES……760-1396

LF…WALL MOUNT FOR A TV…ADJUSTIBLE STYLE…762-2891

FS…NICE CEDAR CHEST..$150…..MONT. WARD, WOOD BURNING, FREE STANDING, FIREPLACE..$50…..762-4411…760-4552