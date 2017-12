WEDNESDAY DEC. 20, 2017

FS…1.2 CU FT KENMORE MICROWAVE OVEN….$50…EXCELLENT CONDITION…..762-1519

LF…SOMEONE TO REPAIR A DVD/VCR…..760-6632

FS…MTD RIDING MOWER….AIR COMPRESSOR….12.5″ DELTA WOOD PLANER….JIG FOR A TABLE SAW….NICE MENS DIAMOND RING….LIKE NEW MAGIC CHEF MICROWAVE OVEN–1.2 CU FT….762-4411..760-4552

FS…SMALL DORM SIZE REFRIG…REDUCED $15…..UTILITY TRAILER TO PULL BEHIND A GARDEN TRACTOR….REDUCED TO $25…..763-8968

FS…2 DESK CHAIRS….1-SHORTBACK..1-TALL BACK..$5 EACH……LIKE NEW 2 – SLICE TOASTER…$2……TALL, TILE TABLE WITH WROUGHT IRON BASE…GOOD STURDY CONDITION…MAKE OFFERS….308-458-7519

LF…SOMEONE GOING TO ALBNY, NEW YORK AREA TO HAUL A PALLET OF PLATES…..760-1396

GA…SMALL DESK…41″ X 20″…LIGHT BROWN……SM ENTERTAINMENT CENTER..ON WHEELS…….FS…24 DANIELLE STEEL HARD COVER BOOKS…$1 EACH…OR $20 FOR ALL…….NEW…IN CASE….6 QUICK GRIPS…GOOD FOR WOOD CLAMPS…$40…VARIOUS SIZES….762-8786….760-6770

LF….AMP WITH DUAL CASSETTE AND AM/FM FOR A HOME STEREO…LF SWORD…….. FS…2 MOUNTAIN BIKES…….760-8470

HB..DOSIA–TUESDAY…..LF…COUCH AND LOVESEAT SET….308- 458-7555

MAIN STREET….SANTA IN HOUSE 3-5 PM ON THURSDY…3RD AND BOX BUTTE

LF….4-5 SMALL SQUARE ALFALFA BALES…..762-1320

LF….SET OF BUNK BEDS…..308-629-7043